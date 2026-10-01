Lula e Flávio Bolsonaro estarão em Minas na antevéspera da eleição

Bruno Luis Barros é jornalista multimídia com experiência em jornais impressos e sites, além de passagem por assessoria de imprensa na área cultural. Escreve para o Estado de Minas desde junho de 2021.

Novamente, Minas Gerais aparece no centro da estratégia das campanhas pela Presidência da República neste ano. Desta vez, em um momento decisivo. Os dois candidatos com mais intenção de voto, Lula (PT) e Flávio Bolsonaro (PL), passarão pelo estado na antevéspera do pleito, amanhã, em um dos últimos atos antes do primeiro turno. Enquanto o petista estará na capital Belo Horizonte, o candidato do PL vai para Montes Claros, no Norte do estado.

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Lula tinha comício marcado em Juiz de Fora, na Zona da Mata, ontem, mas a região recebeu um temporal que inviabilizou o trecho final do helicóptero que carregava o candidato à reeleição. “O presidente Lula não vem mais por conta do mau tempo, pois não houve teto para o helicóptero decolar em segurança”, disse a assessoria do petista, que já havia chegado ao Aeroporto Regional da Zona da Mata, em Goianá. Foi considerada a possibilidade de fazer o trajeto de carros, mas, segundo o candidato ao governo de Minas Patrus Ananias (PT), as condições da estrada também não eram favoráveis.

Compareceram no ato, além de Patrus Ananias, e as candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (PSOL), além de outras lideranças políticas. Apoiadores lotaram a avenida Francisco Bernardino, onde ocorreria o comício. No temporal, que aconteceu por volta das 16h, boa parte dos presentes se dispersaram, mas, cerca de uma hora depois, a avenida já estava novamente tomada por eleitores, com bandeiras e faixas do PT e de partidos aliados.

Hoje, o presidente não participará do debate organizado pela TV Globo com presidenciáveis. Flávio Bolsonaro, Augusto Cury (Avante), Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) confirmaram que vão ao programa, marcado para depois do Jornal Nacional, por volta das 21h20. No horário, Lula vai conceder entrevista ao “Flow Podcast”.

Na sexta, Lula começa o dia com caminhada na Candelária, no Rio de Janeiro, antes de vir a Belo Horizonte. Na capital mineira, ele participa de ato na Praça da Liberdade, na região Centro-sul, marcado para começar às 16h. Patrus, Marília e Áurea estarão presentes, bem como candidatos da coligação “Pra Minas Gerais Voltar a Sonhar” à Câmara dos Deputados e à Assembleia Legislativa de Minas Gerais. A campanha petista para o primeiro turno se encerra no sábado, com ato na Avenida Paulista, em São Paulo. No domingo, ele vota em São Bernardo do Campo, na Grande SP.

Já Flávio Bolsonaro participa do debate hoje e chega a Montes Claros no final da tarde de amanhã para participar de carreata e concentração ao lado do deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), em evento denominado "Bloquinho do Nikolas". O presidenciável estará acompanhado do candidato ao governo Flávio Roscoe (PL) e do candidato ao Senado Domingos Sávio (PL). Apoiado extraoficialmente por muitos quadros do bolsonarismo, incluindo Nikolas, o influenciador Marco Antônio Costa, o “Superman”, candidato ao Senado pelo Novo, também deve estar no evento. Ato semelhante será realizado em BH na noite desta quinta-feira (1º/10), mas sem Flávio.

Mobilizador dos eventos, Nikolas tem protagonizado enfrentamento com Lula nos últimos dias, após dizer que o presidente insinuou a sexualização de crianças em uma fala sobre exames de prevenção. Ao defender que homens se submetam ao exame de toque retal, Lula disse: “Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde quando são pequenas. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que quando tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele”. O deputado associou a declaração à pedofilia. “Imagina a merda de um pedófilo ouvindo o presidente da República falando isso?”, disse. “Agora dá pra entender porquê que o Lula não tá querendo ir mais pros debates. Porque toda vez que ele abre a boca, mostra quem ele é". Ontem, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) determinou a derrubada do vídeo em que Nikolas faz a crítica.

Lula e a primeira-dama Janja retrucaram durante um comício em Salvador e, respectivamente, chamaram o congressista de “canalha” e “piá de bosta”. Nikolas rapidamente reagiu devolvendo o xingamento de “canalha” e dizendo que é um elogio ser atacado por Janja. Em entrevista a podcasts ontem, Lula voltou a disparar contra o adversário: “Tem um tal de deputado Nikolas, que eu nem conheço. Um imbecil de marca maior. Ele passa o tempo inteiro fazendo fake news, sem se preocupar com a educação que está passando para a juventude”.

O pêndulo mineiro

Minas Gerais tem 16,3 milhões de eleitores, o equivalente a 10,32% do eleitorado brasileiro, e acumula um histórico de resultados alinhados ao desfecho nacional. Em 2022, Lula venceu Jair Bolsonaro (PL) no estado – o único do Sudeste onde foi eleito, aliás – por menos de 50 mil votos.

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Neste ano, os indícios são de novo equilíbrio, e o estado pode voltar a figurar como decisivo. Segundo a pesquisa Quaest divulgada na terça-feira (29/9), Lula lidera no primeiro turno com 35% das intenções de voto contra 31% do candidato do PL. No segundo turno, a margem é ainda mais apertada: 41% do petista contra 40% de Flávio, representando empate técnico.