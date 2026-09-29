Chamado de 'canalha' e 'piá de bosta' por Lula e Janja, Nikolas reage

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) retrucou os ataques do presidente Lula (PT) e da primeira-dama Janja nesta terça-feira (29/9), durante ato de campanha em Patos de Minas, no Alto Paranaíba.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

“Canalha, Lula, é quem foi preso por corrupção. Canalha é seu filho que roubou os aposentados. Canalha é quem aperta mão de ditador. Canalha é quem está prometendo há 20 anos mudar esse país e não entregou nada disso”, disse, em cima de um carro de som. O vídeo do momento foi compartilhado nas redes sociais do congressista. "O piá não vai parar", escreveu ele na legenda.

Mais cedo, o petista chamou Nikolas de “canalha” por divulgar um vídeo em que o presidente disse que “mulheres aprendem a tomar toque desde quando são pequenas” para defender que homens façam o exame de toque retal e previnam o câncer de próstata. Janja chamou o deputado de “piá de bosta”, usando uma gíria do Paraná.

Nikolas disse que Lula “não assume o que falou” e se irritou com o caso porque sabe que vai ser derrotado no futuro. “E, Janja, muito obrigado pelo teu ataque, porque para mim é um elogio. E dá só uma olhada no que esse piá de bosta está fazendo em Minas Gerais”, completou.

O vídeo mostra uma multidão que acompanhava o ato em Patos de Minas. O público entoou os gritos de "Lula ladrão seu lugar é na prisão" e "Pu** que pariu, é o futuro presidente do Brasil (Nikolas)".

Ataque de Lula e Janja a Nikolas

Durante um ato de campanha em Salvador (BA) nesta terça, o petista voltou a explicar a declaração dada na véspera, em Belém (PA), e acusou Nikolas de distorcer sua fala nas redes sociais.

“Eu estava contando a história que o homem tem dificuldade de fazer exame para saber se tem câncer de próstata. [Há] um monte de preconceito. Eu estava contando isso e eu quis fazer uma comparação como é que as mulheres são corajosas, porque as mulheres fazem exames e não têm medo de fazer exame”, afirmou Lula.

Na sequência, o presidente reconheceu que se expressou de forma equivocada e criticou Nikolas. “Eu queria que a Janja explicasse porque [foi] uma palavra ou uma frase errada. Um canalha chamado Nikolas, nas redes digitais, ousou inventar uma coisa a meu respeito”, disse.

A controvérsia começou após uma declaração de Lula durante agenda em Belém, no Pará, na segunda-feira. Ao abordar a resistência de homens ao exame de toque retal para prevenção do câncer de próstata, o presidente comparou o comportamento masculino à relação das mulheres com exames ginecológicos.

“Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde quando é pequena. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que, quando tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele”, afirmou.

A declaração foi feita após a realização da primeira cirurgia robótica de próstata pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Norte. No mesmo evento, Lula citou a morte da mãe, Dona Lindu, por câncer uterino.

Depois da fala, Nikolas publicou um vídeo nas redes sociais no qual utilizou um recorte da declaração e questionou a referência do presidente às mulheres desde novas. O deputado afirmou que apenas mulheres que já tiveram atividade sexual realizam determinados exames ginecológicos internos e consultou o ChatGPT sobre a afirmação de que crianças “desde cedo aprendem a tomar toque”.

Na simulação exibida pelo parlamentar, a ferramenta respondeu que a afirmação estaria errada caso a referência fosse ao toque vaginal como rotina em crianças. A declaração de Lula, no entanto, ocorreu no contexto de uma comparação entre a resistência masculina ao exame de próstata e a realização de exames preventivos pelas mulheres.

Nikolas também exibiu um cartaz com os dizeres “Meninas não são tocadas ‘desde cedo’” e associou a declaração do presidente à possibilidade de interpretação por abusadores.

“Imagina a merda de um pedófilo ouvindo o presidente da República falando isso?”, questionou. “Agora dá para entender por que o Lula não está querendo ir mais para os debates. Porque toda vez que ele abre a boca, mostra quem ele é”, acrescentou.

Procurada pelo Estado de Minas, a Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (Secom) afirmou que Lula se referia a políticas de saúde pública e prevenção ao câncer. “Durante o discurso, ele criticou a resistência cultural de muitos homens em realizar o exame de toque retal para diagnosticar o câncer de próstata e comparou esse comportamento com a rotina de exames preventivos das mulheres que começam muito cedo”, informou a Secom.

Janja ataca Nikolas

Durante o ato desta terça-feira, a primeira-dama Janja da Silva também saiu em defesa do presidente e atacou Nikolas. Ela afirmou que o deputado não retiraria a confiança das mulheres em Lula e chamou o parlamentar mineiro de “piá de bosta”.

“Eu sou do Paraná, não sei se vocês sabem, e lá no Paraná a gente costuma chamar os meninos de piá. E, quando eles fazem alguma coisa errada, a gente chama de piá de bosta. E é isso que aquele piá lá de Minas é, um piá de bosta, que tem que lavar a boca para falar desse homem”, afirmou.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Janja também relacionou a declaração original de Lula à lembrança de Dona Lindu. “Não tem videozinho de camiseta preta que vá tirar confiança das mulheres desse homem, que estava falando com emoção da mãe dele, de Dona Lindu, que morreu de câncer”, disse.

