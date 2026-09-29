Lula: ‘Mulheres aprendem a tomar toque desde quando é pequena’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que, enquanto as mulheres estão acostumadas com exames ginecológicos desde novas, os homens têm “trejeitos” e se recusam a fazer exame de toque retal, evitando assim a prevenção ao câncer de próstata.

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“Ele não gosta de toque. As mulheres aprendem a tomar toque desde quando é pequena. O homem não, ele é cheio de trejeito. Ele não sabe que quando tiver câncer de próstata, vão dar muito toque nele”, afirmou o presidente.

A declaração foi feita durante agenda em Belém, no Pará, após a realização da primeira cirurgia robótica de próstata pelo Sistema Único de Saúde (SUS) no Norte. No mesmo evento, citou a morte da mãe, a Dona Lindu, por câncer uterino.

Apesar de se tratar da prevenção ao câncer, a fala do presidente está sendo erroneamente interpretada como se estivesse falando de estupro. O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG), por exemplo, considerou um recorte do discurso e declarou que apenas mulheres que já tiveram atividade sexual fazem consulta ginecológica interna, além de perguntar ao Chat GPT se “está errado” dizer se criança desde cedo aprende a tomar.

Menina pequena não aprende a tomar toque nenhum, Lula!!!! pic.twitter.com/szzmpyBrPR — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 29, 2026

Na simulação feita pelo deputado, a inteligência artificial pondera a resposta de que está errado à condição de que “se a pessoa está se referindo ao toque vaginal como rotina em crianças”. No entanto, a fala de Lula não declara que é rotina criança “tomar toque”, mas sim que, desde novas, mulheres estão acostumadas a exames ginecológicos de rotina.

Nikolas também exibiu um pôster com os dizeres “Meninas não são tocadas ‘desde cedo’” e criticou a fala de Lula: “Imagina a merda de um pedófilo ouvindo o presidente da República falando isso?”. "Agora dá pra entender porquê que o Lula não tá querendo ir mais pros debates. Porque toda vez que ele abre a boca, mostra quem ele é", argumentou.

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A Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República (SECOM) foi procurada para um posicionamento sobre a fala de Lula e a reportagem aguarda retorno.

