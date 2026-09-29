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ELEIÇÕES 2026

AtlasIntel: Flávio Bolsonaro e Lula com diferença de 0,1% no segundo turno

Levantamento mostra leve subida nas intenções de voto em Lula, mas disputa segue com empate técnico

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Giovanna de Souza
Giovanna de Souza
Repórter
Editoria de Gerais
29/09/2026 09:37

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Lula e Flávio Bolsonaro
AtlasIntel: Flávio Bolsonaro com 47,7% e Lula com 47,6% no segundo turno crédito: Foto: Ricardo Stuckert/Charles Vieira/ Divulgação Campanha Flávio Bolsonaro

Pesquisa AtlasIntel/Bloomberg divulgada nesta terça-feira (29/9) mostra o senador Flávio Bolsonaro (PL) com 47,7% das intenções de voto em um cenário de segundo turno contra o atual presidente Lula (PT), candidato à reeleição, que pontuou 47,6%. Com diferença de 0,1% e considerando uma margem de erro de um ponto percentual, os candidatos empatam tecnicamente na simulação, que também resultou em 4,8% dos entrevistados afirmando que votariam em branco, nulo, ou não souberam responder.

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Considerando a última rodada da pesquisa, divugada em 22 de setembro, as sinalizações de voto em Flávio se mantiveram no mesmo patamar, ao passo que as em Lula subiram de 47,4% para 47,6%. A parcela de entrevistados que não souberam responder caiu 0,1%.

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Conforme o levantamento, o cenário contra Flávio é o único em que Lula poderia ser derrotado no segundo turno. Contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), o petista pontua 45,9% das sinalizações contra 43,4% do goiano, em meio a 10,8% dos entrevistados sem sinalizar voto a nenhum dos dois.

Já contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), Lula pontuou 47,4% contra 41,2%, em meio a 11,4% de sinalizações de voto em branco, nulo ou em nenhum deles. Em outro cenário estimulado contra o psiquiatra Augusto Cury (Avante), o petista chegou a 46,2% das sinalizações contra 36,1% do novato na política, enquanto 17,7% dos entrevistados não sinalizaram voto nos candidatos.

A maior vantagem de Lula é contra o presidente nacional do Partido Missão, Renan Santos. Segundo o levantamento, o petista pontuou 46,4% das intenções de voto, ao passo que Renan chegou a 28,9% das sinalizações. Nesta simulação, a parcela de entrevistados que afirmaram que votariam em branco, nulo, ou não souberam responder, chegou a 24,7%.

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A AtlasIntel ouviu 5.005 pessoas entre os dias 23 e 28 de setembro. A margem de erro é de um ponto percentual para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-04391/2026.

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