Flávio compara fake news sobre Nossa Senhora com facada levada por Bolsonaro

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) comparou, nesta segunda-feira (28/9), a fake news sobre Nossa Senhora Aparecida ao atentado cometido contra o ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) em Minas Gerais (MG) em 2018, quando foi esfaqueado em ato de campanha.

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“Posso considerar uma espécie de facada essa fake news em mim”, afirmou em entrevista ao podcast SantoFlow. Nas últimas semanas, circularam publicações que associavam Flávio à retirada do título de Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.

Flávio também considerou que tais publicações “não tem nem pé nem cabeça” e que ficou surpreso em “como isso ganhou corpo e foi propagado com tanta velocidade”.

Ele associou a divulgação do conteúdo ao PT e disse que deve apresentar uma ação “robusta” contra o partido, em que será mostrada a “teia” de perfis ligados à esquerda que atuaram na disseminação dessas publicações.

Além disso, o candidato defendeu que o Estado não interfira em questões religiosas. “Cada um tem que se conectar com Deus da forma que achar melhor, o Estado não tem que se meter nisso, na religião de ninguém”, afirmou.

Flávio ainda defendeu um estado laico e a manutenção de isenção tributárias para as igrejas e templos religiosos, “porque o trabalho social é impagável”, justificou. “Quem é o presidente, o Estado, para se meter na religião? Eu defendo o estado laico com o respeito a todas as religiões”, afirmou.

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Durante a entrevista, ao receber uma Nossa Senhora Aparecida de crochê, Flávio ainda afirmou que iria guardar o presente “com muito carinho”.