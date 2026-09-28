Ex-secretário chama de 'mongol' eleitor que diz não votar em Zema

O engenheiro Bernardo Santos, ex-secretário de Comunicação Social do governo de Minas e ex-presidente do Novo no estado, publicou um vídeo nas redes sociais em que reage, com uma série de palavrões e ofensas, à mensagem de um eleitor que afirmou que não pretende votar no ex-governador Romeu Zema (Novo) para a Presidência da República por achá-lo “capiau”.

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No vídeo, Santos chama o eleitor de “imbecil”, “animal”, “babaca” e “mongol”, além de usar expressões de baixo calão.

“Vota no bonitão que mora lá em Brasília ou em São Paulo que não quer fazer nada, que sempre viveu de política, mas não vota num cara que é qualificado, que é um puto empreendedor, que foi um governador porreta lá em Minas, só porque ele é do interior, porque fala diferente, porque vive de um jeito simples”, afirma.

Segundo ele, esse eleitor, cujo nome ele não revelou, menospreza o “pessoal do interior” porque se acha melhor. “Quem produz o sustento do Brasil tá lá no interior. Cara mongol”, disse o ex-secretário, que coordena a campanha de Zema.

O termo mongol era usado, até o século passado, para se referir às pessoas com Síndrome de Down, mas foi abolido por ser considerado capacitista e preconceituoso.

Em outro trecho, o ex-secretário volta a atacar o eleitor que lhe enviou a mensagem e utiliza uma sequência de palavrões para defender Zema. “Eles preferem o magnata que vai ficar passando vaselina no rabo deles. Esse imbecil vai manter o governo rico e o povo pobre, esse filho da puta”, diz.

Santos classifica a mensagem do eleitor como preconceituosa contra pessoas do interior e afirma que ele não merece nada de melhor.

“É o Brasil que tem que se foder mesmo, porque um cara que faz a escolha dele de voto baseado no preconceito com as pessoas do interior não merece realmente nada de melhor”, afirma.

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Bernardo Santos deixou o comando da Secretaria de Estado de Comunicação Social em 13 de março deste ano, depois de cerca de três anos à frente da pasta. Segundo informações divulgadas à época, ele foi exonerado para auxiliar Zema na campanha presidencial. Na ocasião, o ex-governador agradeceu a atuação de Santos e afirmou que ele teve papel na consolidação de uma comunicação “clara, objetiva e conectada com os mineiros”.