Nikolas anuncia agenda em Minas em contraponto às visitas de Lula

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) anunciou uma série de compromissos em Minas Gerais na última semana antes do primeiro turno das eleições, marcado para 4 de outubro. Com motociata e atos no interior, em Contagem e em Belo Horizonte, a agenda faz contraponto às visitas do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que estará em Juiz de Fora na quarta-feira (30/9) e na capital mineira na sexta-feira (2/10).

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“Agora é dar um gás máximo para tirar o PT de Minas”, disse o parlamentar ao divulgar a programação. O primeiro compromisso será em Uberlândia, nesta segunda-feira (28/9), às 18h30. Na terça-feira (29/9), Nikolas participa de uma motociata que passará por Araxá, Patrocínio e Patos de Minas.

Na quarta-feira, o chamado “Blocão 22” chega a Contagem, na Região Metropolitana de Belo Horizonte. A programação termina na quinta-feira (1º/10), às 19h30, na capital, ainda sem local confirmado.

Não há confirmação de que o senador e candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) participará dos compromissos. O ato em Belo Horizonte coincide com a data do debate presidencial da TV Globo.

Disputa pelo eleitorado mineiro

As agendas ocorrem na reta final da disputa pelo segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 16 milhões de eleitores. Historicamente, os resultados em Minas costumam ser próximos ao desfecho nacional. Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (28/9) mostra que Lula abriu vantagem sobre Flávio Bolsonaro no estado, acima da margem de erro.

Em 2022, Minas Gerais foi o único estado do Sudeste onde Lula venceu Jair Bolsonaro (PL). A diferença foi inferior a 50 mil votos: o petista recebeu 50,2% dos votos válidos, contra 49,8% do então presidente.

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O resultado também expôs divisões regionais. Lula venceu no Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Zona da Mata. Bolsonaro, por sua vez, ganhou em oito dos dez maiores colégios eleitorais mineiros e teve vantagem nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.