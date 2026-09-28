Flávio Roscoe: 'Sou o único de direita; Cleitinho e Mateus estão no centro'

Candidato do PL ao governo de Minas Gerais, o empresário Flávio Roscoe acredita que é o único representante da direita na disputa, conforme disse na sabatina do Estado de Minas, do Portal Uai e da TV Alterosa nesta segunda-feira (28/9).

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Por uma questão partidária, ele acredita que as candidaturas do governador Mateus Simões (PSD) e do senador Cleitinho Azevedo (Republicanos) estão mais alinhadas ao centro, enquanto Gabriel Azevedo (MDB) está na centro-esquerda, e Alexandre Kalil (PDT) e Patrus Ananias (PT), na esquerda.

"Direita é só a gente mesmo. Por que eu digo isso? A aliança do Mateus… O presidente do partido do Mateus está apoiando o Lula. Tem três ministérios no Lula. É uma realidade, não dá para dizer que é direita. O PSD compõe a base do governo. Como é que vou dizer que o PSD é de direita? Hoje, no atual cenário, não consigo", avaliou Flávio Roscoe.

O PSD tem três ministros no governo Lula (PT): Carlos Fávaro (Agricultura), Alexandre Silveira (Minas e Energia) e André de Paula (Pesca e Aquicultura). Porém, o presidente nacional do partido, Gilberto Kassab, é vice na chapa de Ronaldo Caiado (PSD) à Presidência, concorrendo contra o petista, que tenta a reeleição.

Cleitinho de centro

"O Cleitinho é do Republicanos, que não apoiou o Flávio Bolsonaro, nosso candidato de direita, 'no eixo'. O Cleitinho sinalizou por vários momentos nem direita nem esquerda, optando por uma decisão de centro. Ele tem um percentual do eleitorado de esquerda, um percentual de direita e um de centro", completou o candidato do PL.

Apesar de declarar apoio a Flávio Bolsonaro (PL) na disputa presidencial e se dizer de direita, Cleitinho tem defendido que, se eleito, vai "governar para todos". O senador tenta fugir da polarização e conquistar votos de eleitores do PT e do PL.

Para Roscoe, outros candidatos só começaram a se dizer de direita após o lançamento da candidatura dele.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

"Está muito claro para mim que o candidato de direita, efetivamente, que representa, sem aliança, com uma chapa puro-sangue, sem nenhum comprometimento com os valores, com os ideais, com os propósitos, é nossa candidatura. Com certeza absoluta", completou.

