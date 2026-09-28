Reta final: Cleitinho diz que vai intensificar campanha em BH e Grande BH

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O candidato ao governo de Minas, senador Cleitinho Azevedo (Republicanos), afirmou nesta segunda-feira (28/9), durante visita à CeasaMinas, que pretende intensificar a campanha em Belo Horizonte e na Região Metropolitana na reta final do primeiro turno. Depois de percorrer diferentes regiões do estado nas últimas semanas, o senador escolheu o local para iniciar a última semana de campanha e relembrar sua trajetória como verdureiro.

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“A gente tá rodando o estado inteiro, e a gente vai intensificar agora a Região Metropolitana de Belo Horizonte. Vamos continuar fazendo uma campanha limpa, honesta, sem agredir ninguém, só apresentando o que a gente tem a oferecer para Minas Gerais”, disse.

“Comecei essa semana na Ceasa para poder mostrar de onde eu vim, minha origem. É uma forma de homenagear meu pai também, meu irmão Matheus e todos os trabalhadores daqui. Tudo começou na minha vida foi aqui na Ceasa”, complementou.

Durante a caminhada, Cleitinho conversou e tirou fotos com trabalhadores, acompanhado do irmão, o ex-prefeito de Divinópolis Gleidson Azevedo. Antes de entrar na política, o senador trabalhava no comércio de hortifruti e, segundo ele, a escolha da Ceasa também foi uma homenagem à família.

Ao recordar o trabalho do pai no setor, Gleidson destacou o vínculo com a atividade. “Somos verdureiros sim, e com muito orgulho. Não é à toa que escolhemos o Ceasa na última semana para mostrar nossas raízes”, disse.

Quem também acompanhou Cleitinho foi o candidato ao Senado Domingos Sávio (PL). Os dois têm se aproximado nesta reta final, em detrimento das articulações de Cleitinho com Marcelo Aro (PP), que também disputa uma vaga no Senado, e de Domingos com Flávio Roscoe (PL), candidato ao governo de Minas pelo mesmo partido.

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Foi em Divinópolis que Cleitinho iniciou sua trajetória política, ao ser eleito vereador, em 2016. Em 2018, chegou à Assembleia Legislativa de Minas Gerais como deputado estadual e, quatro anos depois, foi eleito senador.