Na reta final do 1º turno, Lula volta a Minas duas vezes nesta semana
Estado é visto como termômetro e peça-chave na disputa presidencial pelo país
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) retornará a Minas Gerais duas vezes nesta reta final de campanha. O candidato à reeleição fará atos em Juiz de Fora, na Zona da Mata, e em Belo Horizonte.
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Nesta quarta-feira (30/9), Lula percorrerá o trecho do Campo do Sport até a Praça da Estação. O ato está marcado para às 16h.
Já na sexta-feira (2/10), a campanha petista desembarca em BH, com ato na Praça da Liberdade. A concentração para a campanha está marcada para às 14h. O horário de chegada do presidente ainda não foi confirmado.
Lula esteve na capital mineira em duas ocasiões em agosto. No dia 21, participou de um comício na Praça da Estação, que marcou o lançamento da candidatura de Patrus Ananias (PT) ao governo de Minas. No dia 29, compareceu a um evento com mulheres na Serraria Souza Pinto.
A passagem mais recente do presidente pelo estado ocorreu em 17 de setembro, em Montes Claros, no Norte de Minas. Na ocasião, o petista participou de uma caminhada ao lado de Patrus e das candidatas ao Senado Marília Campos (PT) e Áurea Carolina (Psol).
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Minas no centro da disputa
O retorno de Lula a Belo Horizonte ocorre em um momento estratégico, já que o estado é o segundo maior colégio eleitoral do país, com mais de 16 milhões de eleitores. Historicamente, os resultados em Minas costumam ser próximos ao desfecho nacional. Pesquisa Real Time Big Data divulgada nesta segunda-feira (28/9) mostra que o petista abriu vantagem no estado sobre Flávio Bolsonaro acima da margem de erro.
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Em 2022, Minas Gerais foi o único estado do Sudeste onde Lula venceu Jair Bolsonaro (PL). A diferença foi apertada, inferior a 50 mil votos, com o petista obtendo 50,2% dos votos válidos contra 49,8% do então presidente.
O resultado também mostrou divisões regionais. Lula venceu no Campo das Vertentes, Vale do Jequitinhonha, Norte de Minas, Vale do Mucuri e Zona da Mata. Bolsonaro, por sua vez, ganhou em oito dos dez maiores colégios eleitorais mineiros e teve vantagem nas regiões Central, Metropolitana de Belo Horizonte, Noroeste, Oeste, Sul/Sudoeste, Triângulo Mineiro/Alto Paranaíba e Vale do Rio Doce.
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A nova visita de Lula acontece uma semana após seu principal adversário na disputa, o senador Flávio Bolsonaro (PL), intensificar sua agenda em Minas. Nesta quinta-feira (24/9), o candidato do PL passa por Governador Valadares e Teófilo Otoni.