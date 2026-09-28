Quaest: aprovação do governo Lula sobe e desaprovação cai
Aprovação oscilou dois pontos para cima, enquanto desaprovação recuou um; avaliação negativa do governo também passou de 42% para 41%
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A aprovação do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) oscilou dois pontos percentuais para cima em uma semana e chegou a 46%, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28/9).
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No mesmo período, a desaprovação passou de 50% para 49%. Outros 5% não souberam ou não responderam, ante 6% na pesquisa passada.
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A série apresentada pela Quaest mostra que a aprovação chegou ao maior patamar desde 13 de agosto, quando também estava em 46%. Nesse intervalo, o índice caiu a 45% em 1º de setembro e a 43% nos levantamentos dos dias 6 e 13, antes de subir para 44% em 20 de setembro e chegar aos atuais 46%.
A desaprovação, por sua vez, estava em 48% em agosto e no início de setembro, subiu para 50% nas três pesquisas seguintes e agora oscilou para 49%.
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O levantamento também perguntou aos entrevistados como avaliam o governo. A percepção negativa oscilou de 42% para 41%, enquanto a avaliação positiva passou de 33% para 34%. Outros 23% consideram a administração regular, mesmo percentual da rodada anterior. Os que não souberam ou não responderam permaneceram em 2%.
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A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrado sob o número BR-06520/2026.