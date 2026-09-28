Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro em empate no 2º turno

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem empatados, com 42% das intenções de voto cada, em um eventual segundo turno da eleição presidencial, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28/9).

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Na pesquisa anterior, Flávio tinha 42%, enquanto Lula aparecia com 41%. Na ocasião, os dois já estavam tecnicamente empatados, considerando a margem de erro de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

O levantamento também simulou outros quatro cenários de segundo turno. Contra Ronaldo Caiado (PSD), Lula aparece com 43%, e o candidato do PSD, com 40%. Na pesquisa anterior, o petista tinha 41%, e Caiado, 39%. Brancos, nulos e eleitores que afirmam que não irão votar somam 15%, enquanto 2% estão indecisos.

Em um confronto com Renan Santos (Missão), Lula registra 42%, contra 39% do adversário. Os percentuais eram de 41% e 38%, respectivamente, na rodada anterior. Brancos, nulos e os que não pretendem votar representam 17%, e os indecisos, 2%.

Contra o escritor Augusto Cury (Avante), Lula tem 42% das intenções de voto, e Cury, 33%. Na pesquisa anterior, o presidente aparecia com 39%, contra 35% do candidato do Avante. Brancos, nulos e eleitores que dizem não votar somam 20%, enquanto 5% estão indecisos.

A maior diferença entre os cenários apresentados ocorre no confronto entre Lula e Romeu Zema (Novo). O petista registra 46%, mesmo percentual da rodada anterior, enquanto Zema tem 30%, ante 32% anteriormente. Outros 19% afirmam que votariam em branco, nulo ou não iriam votar, e 5% estão indecisos.

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A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrado sob o número BR-06520/2026.

