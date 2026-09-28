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Eleições 2026

Ricardo Salles desiste do Senado para ajudar Derrite e Prado em São Paulo

Candidato do Novo anunciou, ao lado do governador Tarcísio de Freitas, que vai deixara disputa para apoiar as outras chapas da direita

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Alessandra Mello
Alessandra Mello
Repórter
Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas
28/09/2026 13:02

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Ricardo Salles
Ricardo Salles crédito: Bruno Spada/Câmara dos Deputados

O deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) anunciou nesta segunda-feira (28/9) sua desistência da disputa por uma vaga no Senado por São Paulo para apoiar as candidaturas de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

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O anúncio foi feito ao lado do governador de São Paulo e candidato à reeleição, Tarcísio de Freitas (Republicanos). Salles disse que abriu mão de concorrer para evitar que sua candidatura dividisse votos no campo da direita, o que poderia beneficiar Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede), apoiadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que disputa a reeleição, e pelo candidato ao governo de São Paulo, Fernando Haddad (PT).

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"É importante dar sinais para a sociedade, para a gente entender que o momento é tão grave que diferenças, opiniões diferentes, têm que ser deixadas de lado, justamente porque o risco de uma catástrofe numa reeleição do presidente Lula é muito grande e o país não merece isso", disse.

Tarcísio elogiou a decisão de Salles e disse que ela é um passo fundamental para fortalecer as candidaturas de Derrite e Prado.

"A gente tem que enaltecer. Hoje a gente tem o Ricardo Salles, que tinha toda a legitimidade para continuar na sua caminhada. Tem trajetória, tem bagagem, tem história, dando um passo ao lado para nos ajudar, para somar”, destacou o governador.

De acordo com a última pesquisa Datafolha (SP-03730/2026), a disputa pelo Senado no estado está tecnicamente empatada entre os quatro primeiros colocados. Marina apareceu com 15% das intenções de voto, e Tebet (PSB), com 14%. Prado (PL) e Derrite (PP) vieram na sequência, com 12% cada. A margem de erro do levantamento é de 2 pontos percentuais para mais ou para menos.

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Nesse mesmo levantamento, Salles, que foi ministro do Meio Ambiente entre janeiro de 2019 e junho de 2021, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece com 4% das intenções de voto.

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