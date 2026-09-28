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ELEIÇÕES 2026

Dino leva ao plenário do STF caso de censura em posts sobre Nossa Senhora Aparecida

Ministro quer debater a remoção de publicações relacionadas à padroeira do Brasil das redes sociais durante o período eleitoral

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Repórter
28/09/2026 13:31 - atualizado em 28/09/2026 13:31

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Dino leva ao plenário do STF caso de censura em posts sobre Nossa Senhora Aparecida
Ministro Flávio Dino anuncia decisão de levar debate sobre Nossa Senhora Aparecida ao plenário do STF crédito: Victor Piemonte/STF

O ministro Flávio Dino, do Supremo Tribunal Federal (STF), decidiu levar ao plenário da Corte a discussão sobre a remoção de publicações relacionadas a Nossa Senhora Aparecida das redes sociais durante o período eleitoral.

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Segundo o ministro, a medida se justifica pelo risco de uma “censura em massa”. O caso também envolve a necessidade de debater os poderes atribuídos às plataformas de internet para definir quais conteúdos podem ser retirados do ar.

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A data para o julgamento será definida pelo presidente do STF, Edson Fachin. A controvérsia tem como origem publicações sobre a santa e a possível revogação da lei federal que a declarou Padroeira do Brasil.

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Relevância do debate

No despacho, Dino enumerou quatro razões para a “múltipla relevância” da discussão. Além da liberdade religiosa, o ministro aponta a necessidade de o Supremo discutir o controle de decisões monocráticas de integrantes de tribunais superiores.

Outros pontos incluem a jurisprudência que admite o uso de reclamações constitucionais contra decisões da Justiça Eleitoral e a análise do princípio da colegialidade no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

O ministro destacou ainda a atuação das plataformas digitais. Segundo ele, o processo exige uma revisão dos poderes das empresas de internet para decidir “o que fica e o que sai do ar” durante as eleições.

Dino afirmou que houve a “derrubada” de milhares de publicações, inclusive de pessoas ligadas ao culto a Nossa Senhora Aparecida. Ele chamou atenção para a proximidade de 12 de outubro, data de homenagens à santa.

"Essa situação é ainda mais grave considerando que 12 de outubro é a data prevista em lei para as homenagens de centenas de milhões de fiéis à Nossa Senhora, o que pode levar à censura em massa", escreveu Dino.

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O ministro citou um dispositivo do Regimento Interno do STF que permite ao relator submeter um processo diretamente ao colegiado quando a relevância da questão jurídica recomenda a medida.

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