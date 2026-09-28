Nikolas sobre desistência de Salles ao Senado: 'Adeus, Marina e Tebet'

Repórter da editoria de Política do jornal Estado de Minas

A desistência do deputado federal Ricardo Salles (Novo-SP) na corrida pelo Senado em São Paulo, anunciada nesta segunda-feira (28/9), foi elogiada por Nikolas Ferreira (PL-MG).

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O deputado federal mineiro disse que essa "atitude coloca o Brasil acima de tudo". "Gesto nobre! Parabéns, Ricardo Salles", escreveu o parlamentar em seu perfil no X.

Com a decisão tomada, Salles vai apoiar as candidaturas de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP), o que também rendeu comentários por parte de Nikolas. "Adeus, Marina e Tebet. Game over", complementou na publicação.

Atitude que coloca o Brasil acima de tudo. Gesto nobre! Parabéns, @rsallesmma.



Dito isso, Senado em SP é 111 e 222.



Adeus, Marina e Tebet. Game over. — Nikolas Ferreira (@nikolas_dm) September 28, 2026

O deputado mineiro se refere ao fato de Simone Tebet (PSB) e Marina Silva (Rede) também estarem na disputa. As duas são apoiadas pelo presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT).

Pesquisa em São Paulo

De acordo com a última pesquisa Datafolha (SP-03730/2026), a disputa pelo Senado no estado está tecnicamente empatada entre os quatro primeiros colocados.

Marina apareceu com 15% das intenções de voto, e Tebet (PSB), com 14%. Prado (PL) e Derrite (PP) vieram na sequência, com 12% cada. A margem de erro do levantamento é de dois pontos percentuais para mais ou para menos.

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Nesse mesmo levantamento, Salles, que foi ministro do Meio Ambiente entre janeiro de 2019 e junho de 2021, no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro, aparece com 4% das intenções de voto.