Wilker Leão: youtuber de direita é preso em flagrante na UnB

O youtuber Wilker Leão, candidato a deputado federal pelo partido Novo, foi preso em flagrante nesse domingo (27), suspeito de dano ao patrimônio da União. A detenção ocorreu na Universidade de Brasília (UnB), onde ele pintava um muro do Instituto de Artes sem autorização prévia, segundo informações da Polícia Militar do Distrito Federal.

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Um vídeo que circula nas redes sociais registra uma discussão entre Leão e uma pessoa que questionava a pintura. Na gravação, após ser indagado se tinha permissão para o ato, o youtuber responde: "Bandeirinha LGBT aqui só vai sobrar do teu celular, viu?".

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Acionada, a polícia abordou Wilker Leão de Sá e Anderson Nigro, que, segundo o registro, fazia imagens da ocorrência. Segundo o Diretório Central de Estudantes (DCE) e relatos de testemunhas, estudantes foram agredidos fisicamente por apoiadores do candidato durante o episódio. Os dois foram conduzidos à Polícia Federal (PF), onde permaneceram presos em flagrante. O caso segue em apuração para determinar as responsabilidades.

Em nota oficial, a UnB repudiou os atos de violência e depredação do patrimônio público. A instituição afirmou que o protocolo de segurança foi acionado imediatamente e que as forças policiais foram chamadas. A universidade também declarou que prestará apoio aos membros da comunidade acadêmica atingidos e que está adotando providências administrativas e jurídicas.

Histórico de polêmicas

Formado em direito, Wilker Leão ficou conhecido por publicar vídeos de conteúdo político. Ele já foi estudante do curso de história da UnB, mas foi expulso em setembro de 2025 após um processo disciplinar que analisou sua conduta de gravar aulas, professores e alunos sem consentimento para depois divulgar os vídeos em suas redes sociais.

Com mais de 940 mil inscritos em seu canal no YouTube, Leão já havia afirmado que seu principal objetivo dentro da universidade era combater o que ele considera "narrativas ideológicas e doutrinárias" da esquerda.

O youtuber também acumula outros episódios de grande repercussão. Em agosto de 2022, ele se envolveu em uma confusão com o então presidente Jair Bolsonaro, na saída do Palácio da Alvorada. Já em fevereiro do ano seguinte, o senador Randolfe Rodrigues (Rede-AP) tomou o celular de sua mão durante uma discussão.

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* Estagiária sob supervisão da editora Ellen Cristie