Lula no debate da Globo? Petista impõe condição para ir ao confronto

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) confirmou que participará do debate da TV Globo, marcado para a próxima quinta-feira (1º/10) e desafiou publicamente seu principal adversário, Luiz Inácio Lula da Silva (PT), a comparecer ao confronto. A campanha petista, por sua vez, ainda não confirmou a presença de Lula.

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A provocação de Bolsonaro busca pressionar o adversário para o último grande encontro televisionado antes do primeiro turno. "Lula, eu quero você no debate da Globo. Vem debater comigo", declarou o candidato do PL, em uma tentativa de polarizar a discussão diretamente com o petista.

Apesar da pressão, a participação de Lula é incerta. Em declarações anteriores, o presidente do PT, Edinho Silva, condicionou a presença do ex-presidente a um formato que permita um confronto direto de ideias. "Ele quer um modelo de debate onde ele possa confrontar o que ele defende para o Brasil com aquilo que a família Bolsonaro defende", afirmou Silva, criticando modelos que considera "engessados".

A ausência nos debates tem sido uma estratégia de ambos os candidatos. Tanto Lula quanto Flávio Bolsonaro faltaram a encontros anteriores, como o da TV Band, em 23 de agosto, e o da Record, que estava agendado para 27 de setembro e acabou cancelado pela emissora devido à ausência dos dois principais concorrentes.

A TV Globo confirmou que o evento está mantido e será o último debate entre os presidenciáveis antes da votação do primeiro turno, que ocorre no domingo, 4 de outubro.

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Uma ferramenta de IA foi usada para auxiliar na produção desta reportagem, sob supervisão editorial humana.