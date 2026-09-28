Assine
overlay
Início Política
CANDIDATO A DEPUTADO

Ex-prefeito de Mariana diz que priorizará duplicação da BR-356

Investimento na rodovia que liga Belo Horizonte a Mariana está entre os projetos de Duarte Júnior, candidato a deputado federal pelo PSB

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/09/2026 16:25

compartilhe

×
Duarte Júnior dará ênfase, em Brasília, à duplicação da BR-356
Duarte Júnior dará ênfase, em Brasília, à duplicação da BR-356 crédito: Gladyston Rodrigues/EM/D.A. Press

Viabilizar a duplicação da BR-356, que liga Belo Horizonte a Mariana. Esta será a prioridade do ex-prefeito de Mariana, Duarte Júnior (PSB), candidato a deputado federal. Em visita ao Estado de Minas, Duarte detalhou seus projetos, caso seja eleito.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Disse que dará ênfase, em Brasília, à duplicação da BR-356, que liga Belo Horizonte a Mariana. O governo já tem R$ 2 bilhões licitados para esse investimento, como parte do acordo de repactuação com as mineradoras.

Leia Mais

Também trabalhará na viabilização da terceira faixa da BR-262, que liga Mariana a Ponte Nova.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ressaltou ainda o acordo que prevê mais R$ 2 bilhões destinados a Mariana, dos quais R$ 200 milhões referentes a este ano já estão nos cofres da prefeitura da cidade histórica mineira.

Tópicos relacionados:

belo-horizonte brasilia eleicao-2026 mariana

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay