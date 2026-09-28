Ex-prefeito de Mariana diz que priorizará duplicação da BR-356

Viabilizar a duplicação da BR-356, que liga Belo Horizonte a Mariana. Esta será a prioridade do ex-prefeito de Mariana, Duarte Júnior (PSB), candidato a deputado federal. Em visita ao Estado de Minas, Duarte detalhou seus projetos, caso seja eleito.

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Disse que dará ênfase, em Brasília, à duplicação da BR-356, que liga Belo Horizonte a Mariana. O governo já tem R$ 2 bilhões licitados para esse investimento, como parte do acordo de repactuação com as mineradoras.

Também trabalhará na viabilização da terceira faixa da BR-262, que liga Mariana a Ponte Nova.

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Ressaltou ainda o acordo que prevê mais R$ 2 bilhões destinados a Mariana, dos quais R$ 200 milhões referentes a este ano já estão nos cofres da prefeitura da cidade histórica mineira.