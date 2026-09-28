Quaest: maioria aprova fim de bets, Bolsa Família maior e canetas no SUS

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A restrição às apostas on-line é apoiada por 62% dos eleitores, enquanto 59% aprovam o reajuste de 15% do Bolsa Família e 58% são favoráveis à oferta gratuita de canetas emagrecedoras para o tratamento da obesidade. Os dados são da pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira (28/9), que avaliou a percepção dos brasileiros sobre medidas anunciadas pelo governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição.

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A medida com maior apoio é a restrição às apostas on-line, incluindo cassinos digitais e o chamado “Jogo do Tigrinho”. Entre os entrevistados, 40% afirmam que já conheciam a iniciativa e a aprovam. Outros 22% não tinham conhecimento, mas, após serem informados, disseram considerá-la uma boa ideia.

No sentido contrário, 21% já conheciam a medida e a desaprovam, enquanto 11% não sabiam da proposta e, ao tomar conhecimento, disseram não considerá-la uma boa ideia. Outros 6% não souberam ou não responderam.

O reajuste de 15% do Bolsa Família, que eleva o valor mínimo do benefício de R$ 600 para R$ 691, é aprovado por 59% dos entrevistados. Desse total, 45% já conheciam a medida e a aprovam, enquanto 14% não sabiam da iniciativa, mas a avaliaram positivamente após serem informados.

Outros 31% disseram que já conheciam o reajuste e o desaprovam. Entre os que não tinham conhecimento da medida, 8% afirmaram que ela não parece uma boa ideia. Outros 2% não souberam ou não responderam.

A pesquisa também avaliou a oferta gratuita de canetas emagrecedoras para o tratamento da obesidade. A medida é apoiada por 58% dos eleitores: 38% já sabiam da iniciativa e a aprovam, enquanto 20% não a conheciam, mas a consideraram uma boa ideia após serem informados.

Entre os entrevistados, 28% afirmaram que já conheciam a medida e a desaprovam. Outros 10% não sabiam da iniciativa e a avaliaram negativamente após serem informados, enquanto 4% não souberam ou não responderam.

Mulheres têm maior aprovação

No recorte por sexo, as mulheres apresentam percentuais maiores de aprovação às três medidas. A restrição às bets é apoiada por 64% das mulheres e por 61% dos homens.

O reajuste do Bolsa Família tem aprovação de 62% entre as mulheres, ante 56% entre os homens. A diferença é maior na oferta gratuita de canetas emagrecedoras: 62% das mulheres são favoráveis à medida, contra 53% dos homens.

Segundo Felipe Nunes, diretor da Quaest e professor da Fundação Getulio Vargas (FGV), o aumento da vantagem de Lula entre mulheres, eleitores de baixa renda e beneficiários do Bolsa Família pode estar associado às medidas anunciadas pelo governo.

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A Quaest ouviu 2.004 pessoas com 16 anos ou mais, em entrevistas domiciliares presenciais, entre os dias 24 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento foi encomendado pela Globo e pelo jornal O Globo e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número BR-06520/2026.