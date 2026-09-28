Roscoe critica infidelidade partidária no PL: 'Vão de acordo com a maré'

Vendo correligionários declararem apoio ao adversário Cleitinho Azevedo (Republicanos) na disputa pelo governo de Minas Gerais, o candidato do PL Flávio Roscoe criticou a infidelidade partidária durante sabatina do Estado de Minas, do Portal Uai e da TV Alterosa nesta segunda-feira (28/9).

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“Eu tenho criticado muito essa infidelidade partidária. Os partidos têm que ter propósito. O que você vê mais na política hoje são as traições de última hora. Isso eu acho muito negativo”, avaliou o empresário, que disputa um cargo público pela primeira vez.

Roscoe apontou esse tipo de movimento como uma das causas da descredibilização dos políticos perante os eleitores, dizendo que eles estão “desinteressados da eleição e da campanha”. “Como você vai acreditar em um candidato que a todo momento está mudando de time de acordo com a conveniência do jogo?”.

“Isso está acontecendo inclusive dentro do próprio PL, e eu não concordo. É por isso que a nossa democracia não entrega os resultados que deveria. Porque as pessoas vão de acordo com a maré, vão de acordo com a onda, com o interesse de momento, com as ofertas que são dadas, não de acordo com o que é o ideal, com o que se deseja”, analisou.

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Diversos nomes do PL, como os deputados federais Junio Amaral e Maurício do Vôlei, tem deixado o candidato do partido de lado e apoiado publicamente Cleitinho. Até mesmo o candidato ao Senado Domingos Sávio, que foi presidente da legenda e hoje ocupa o cargo de secretário-geral, tem aparecido em diversas ocasiões com o candidato do Republicanos.

