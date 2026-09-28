'Vamos colocar câmera nos presidiários, não nos policiais', diz Roscoe

O candidato ao governo de Minas, Flávio Roscoe (PL), se opôs ao uso de câmeras corporais por policiais nesta segunda-feira (28/9), na sabatina do Estado de Minas, do Portal Uai e da TV Alterosa.

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Para ele, as forças de segurança devem ter “todo o respaldo do estado para fazer sua missão”. Roscoe afirmou que, se um policial for alvo de processo pela atuação, quem deve arcar com os custos advocatícios é o governo.

“O lugar de bandido é na cadeia. Pessoal fala assim: ‘Vamos colocar bodycam no policial’. Não, vamos colocar bodycam primeiro nos presidiários que estão cometendo crime dentro da cadeia”, defendeu.

A Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) já conta com a tecnologia, mas tem apenas cerca de 1.600 câmeras para um efetivo de mais de 35 mil. O dispositivo não é usado apenas para avaliar a atividade policial, mas também para registrar imagens de investigados.

Roscoe disse ser contrário ao uso de câmeras por parte dos agentes públicos. “Eu tenho que vigiar o criminoso, não o agente da lei. Nós estamos subvertendo a coisa aqui (...) Nós temos pouquíssimos casos de problemas com policiais”.

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Ele completou dizendo que “a polícia age em cima” e pune os membros que “saem do escopo”: “[A polícia] é o que melhor funciona no estado, porque ainda tem uma política meritocrática e uma política forte de disciplina”.