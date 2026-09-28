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ELEIÇÕES 2026

Em ato com Tarcísio, Flávio Bolsonaro usa imagem de Nossa Senhora Aparecida

Senador caminhou ao lado de Tarcísio de Freitas em São Paulo; gesto busca dissipar boatos de que pretendia retirar título de Nossa Senhora Aparecida

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
28/09/2026 15:13

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Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas
Flávio Bolsonaro e Tarcísio de Freitas levantam imagem de Nossa Senhora Aparecida crédito: Reprodução/G1

O candidato à Presidência Flávio Bolsonaro (PL) ergueu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante uma caminhada ao lado do governador do estado de São Paulo, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nesta segunda-feira (28/9), na capital paulista. O gesto do senador aconteceu após as polêmicas que diziam que ele teria planos para tirar o título de "padroeira do Brasil" da santa.

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A imagem da padroeira do Brasil foi entregue ao "filho 01" de Jair Bolsonaro por uma apoiadora, que participava do ato. Após uma foto com a eleitora que deu o presente ao senador, Tarcísio se juntou a Flávio e ambos ergueram a estatueta diante dos presentes. O gesto arrancou aplausos de apoiadores.

Na última semana, o assunto se tornou o terceiro maior evento político monitorado do ano no Brasil, segundo levantamento do Instituto Democracia em Xeque. 

Outros presidenciáveis se pronunciaram sobre a polêmica. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou que "mexer com Nossa Senhor Aparecida é inaceitável". Ronaldo Caiado (PSD) disse que "ninguém vai arrancar Nossa Senhora do coração do povo brasileiro". O presidente, inclusive, angariou votos de católicos e evangélicos desde o início das polêmicas que envolvem o rival Flávio Bolsonaro, de acordo com a pesquisa Quaest.

Flávio Bolsonaro negou qualquer envolvimento com o suposto plano de retirar o título de padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida, e acusou o Partido dos Trabalhadores (PT) e o Conselho Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de disseminarem "fake news" sobre o caso.

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*Estagiário sob supervisão do editor João Renato Faria

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