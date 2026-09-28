Assine
overlay
Início Política
FRENTE A FRENTE

Debate na Globo: conheça as regras e quem participa em MG

Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT) foram convidados

Publicidade
Carregando...
E
Estado de Minas
E
Estado de Minas
Repórter
28/09/2026 21:30

compartilhe

×
Gabriel Azevedo, Flávio Roscoe, Mateus Simões, Patrus Ananias, Alexandre Kalil e Cleitinho Azevedo foram convidados para o debate da TV Alterosa
Gabriel Azevedo, Flávio Roscoe, Mateus Simões, Patrus Ananias, Alexandre Kalil e Cleitinho Azevedo foram convidados para o debate crédito: MARCOS VIEIRA/EM/DA. PRESS; MARCOS VIEIRA/EM/DA. PRESS; EDESIO FERREIRA/EM/D.A.PRESS DOUGLAS MAGNO/AFP GLADYSTON RODRIGUES/EM/D.A.PRESS; REPRODUÇÃO DE VÍDEO

Os candidatos ao governo de Minas Gerais devem participar, nesta terça-feira (29/9), do último debate antes do primeiro turno das eleições, marcado para este domingo (4/10). O encontro é promovido pela TV Globo e será transmitido ao vivo, diretamente dos estúdios da emissora em Belo Horizonte, logo após a novela “Quem Ama Cuida”.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

De acordo com a TV Globo, foram convidados os candidatos de partidos e federações com representação mínima de cinco parlamentares no Congresso Nacional: Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho Azevedo (Republicanos), Flávio Roscoe (PL), Gabriel Azevedo (MDB), Mateus Simões (PSD) e Patrus Ananias (PT).

Com mediação da jornalista Liliana Junger, o debate poderá ser acompanhado simultaneamente em todo o Brasil pelo site g1 e pelo streaming Globoplay, onde o público terá acesso ao sinal gratuito em simulcast. Após a exibição, o conteúdo ficará disponível na íntegra no g1. A cobertura contará ainda com o trabalho do Fato ou Fake, que fará a verificação das principais declarações dos candidatos.

Na GloboNews, a análise da disputa começa às 19h, na “Central das Eleições”, comandada pela jornalista Natuza Nery. Participam da cobertura os comentaristas Merval Pereira, Mônica Waldvogel, Octavio Guedes e Felipe Nunes.

Regras do debate

O encontro será baseado em perguntas entre os candidatos, com o objetivo, segundo a emissora, de aprofundar os planos de cada um para o governo. Dividido em quatro blocos, o programa terá os candidatos posicionados lado a lado no estúdio.

Leia Mais

O primeiro bloco contará com temas sorteados ao vivo. O segundo e o quarto serão de tema livre. Já o terceiro será dedicado a perguntas relacionadas às regiões do estado, também definidas por sorteio.

Em todos os blocos, o primeiro candidato a perguntar será sorteado ao vivo pelo mediador. Ele escolherá para quem direcionar a pergunta, e a dinâmica seguirá de forma que todos os participantes possam perguntar e responder. Os tempos de participação seguirão o modelo de banco de minutos, permitindo que cada candidato administre livremente seu tempo.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Com exceção do bloco dedicado às regiões do estado, cada candidato fará uma pergunta e responderá uma vez por bloco, assegurando a participação de todos nos confrontos. Ao final do quarto bloco, os candidatos apresentarão suas considerações finais.

Tópicos relacionados:

candidatos debate eleicoes tv-globo

Acesse o Clube do Assinante

Clique aqui para finalizar a ativação.
Busca
Preencha o campo
overflay

Acesse sua conta

Se você já possui cadastro no Estado de Minas, informe e-mail/matrícula e senha. Se ainda não tem,

Informe seus dados para criar uma conta:

Digite seu e-mail da conta para enviarmos os passos para a recuperação de senha:

Faça a sua assinatura

Estado de Minas

Estado de Minas

de R$ 9,90 por apenas

R$ 1,90

nos 2 primeiros meses

Aproveite o melhor do Estado de Minas: conteúdos exclusivos, colunistas renomados e muitos benefícios para você

Assine agora
overflay