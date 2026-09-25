Voto de legenda: o que é e como funciona?

Muitos eleitores não sabem que, nas eleições para cargos legislativos, é possível fortalecer um partido sem precisar escolher um candidato específico. Essa modalidade é conhecida como voto em legenda e representa uma ferramenta importante para quem concorda com as ideias de uma sigla, mas não tem um nome preferido para representar essa visão política.

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Na prática, o voto em legenda é somado aos votos nominais, aqueles dados diretamente aos candidatos, para definir o número de cadeiras que cada partido ou federação partidária terá direito no parlamento. Esse mecanismo influencia diretamente a representatividade das siglas, pois aumenta o montante geral de votos que elas recebem, o que pode garantir mais vagas.

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O cálculo para a distribuição de assentos no Legislativo considera o total de votos válidos de um partido ou federação. Ao optar por votar apenas no número da legenda, o cidadão contribui para aumentar o quociente partidário, um índice que determina quantas vagas cada sigla pode preencher. Isso pode resultar em mais deputados eleitos por aquele grupo político.

Como votar na legenda?

O procedimento na urna eletrônica é simples. Para registrar o voto em legenda, basta digitar os dois números que identificam o partido desejado e, em seguida, apertar a tecla verde para confirmar. Nesse momento, a tela não exibirá a foto de nenhum candidato, apenas o nome e a bandeira do partido, confirmando que o voto será destinado à sigla.

Quais eleições aceitam esse voto?

O voto em legenda é uma opção válida exclusivamente para as eleições proporcionais, que definem os ocupantes de cargos no Poder Legislativo. Isso inclui as disputas para deputado federal, deputado estadual e, no caso do Distrito Federal, deputado distrital.

Para os cargos majoritários, como presidente da República, governador e senador, o voto é obrigatoriamente nominal. Nessas disputas, o eleitor precisa digitar o número de um candidato específico para que seu voto seja validado, pois a escolha é direta e não se aplica ao partido de forma coletiva.

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*Estagiária sob supervisão do editor João Renato Faria