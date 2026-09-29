Lula: 'Ninguém vai avacalhar com Nossa Senhora Aparecida enquanto eu for presidente’

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva declarou na segunda-feira (28) que “ninguém vai avacalhar com Nossa Senhora Aparecida” durante seu mandato. A afirmação ocorreu em um evento de campanha realizado em Belém, no Pará.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

A fala do presidente acontece em meio a uma polêmica gerada por publicações em redes sociais. As postagens atribuem ao senador Flávio Bolsonaro e a outros políticos de direita a intenção de retirar o título de Padroeira do Brasil de Nossa Senhora Aparecida.

Leia Mais

No mesmo discurso, Lula defendeu o respeito a todas as crenças. “As pessoas precisam aprender a respeitar todas as religiões, inclusive as religiões de matriz africana. É preciso”, disse.

O presidente também criticou o pastor Valadão e a Igreja Batista da Lagoinha, sediada em Belo Horizonte (MG). “A única igreja mentirosa é aquela da Lagoinha, daquele pastor chamado Valadão, que era sócio do Vorcaro”, afirmou.

Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que a igreja recebeu repasses de investigados ligados ao ex-banqueiro Daniel Vorcaro. Lula pediu apuração sobre o caso.

“Eu quero que seja feita a apuração para que a gente saiba quem meteu a mão no dinheiro. Quem fez orgia com sueca, com suíça, com finlandesa, que vinha para cá para transar com os bacana (sic) também. Isso tem que ficar de conhecimento do povo brasileiro para que a gente possa fazer uma limpeza”, declarou o presidente.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Ao final do comício em Belém, Lula recebeu uma imagem de Nossa Senhora de Nazaré de Helder Barbalho, candidato do MDB ao Senado pelo Pará. O presidente segurou a imagem e a exibiu ao público presente.