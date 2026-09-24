Quem é André Valadão, pastor citado em escândalo envolvendo Nikolas Ferreira e o Banco Master

O nome do pastor André Valadão, líder da Lagoinha Global, ganhou destaque este mês após a revelação de mensagens de abril de 2024 que o mostram como intermediário em uma tensa conversa entre o deputado federal Nikolas Ferreira (PL-MG) e o banqueiro Daniel Vorcaro. As mensagens, apreendidas pela Polícia Federal após a prisão de Vorcaro em março de 2026, revelam que o pastor atuou para que o parlamentar se desculpasse com o dono do Banco Master. A crise começou após Nikolas questionar os gastos de ministros de tribunais superiores em um evento promovido pelo banco em Londres.

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Nascido em Belo Horizonte, André Valadão é uma figura proeminente no cenário evangélico brasileiro, conhecido tanto por sua carreira musical quanto por sua liderança religiosa. Ele é filho de Márcio Valadão, pastor que esteve à frente da Igreja Batista da Lagoinha por décadas, e irmão das também cantoras gospel Ana Paula e Mariana Valadão.

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Quem é André Valadão?

André Valadão é um pastor, cantor gospel e empresário brasileiro, atualmente pastor sênior da Lagoinha Global. Com uma carreira musical consolidada, iniciada com o grupo Diante do Trono, ele se tornou uma das vozes mais conhecidas do segmento, com diversos álbuns solo e indicações ao Grammy Latino.

Sua trajetória começou na igreja fundada por seus pais no Bairro Lagoinha, na capital mineira. Além da música, Valadão se formou em teologia e, por um período, cursou direito. Há alguns anos, ele e sua família moram em Orlando, nos Estados Unidos, de onde comanda a expansão internacional da igreja.

Qual a relação de André Valadão com a Lagoinha?

A ligação de André Valadão com a Igreja Batista da Lagoinha é familiar e ministerial. Ele é o sucessor de seu pai, Márcio Valadão, na liderança do ministério. André assumiu o posto de pastor sênior da Lagoinha Global, um braço que coordena centenas de congregações no Brasil e no exterior.

Sob sua gestão, a igreja intensificou seu processo de expansão global, com a abertura de novos templos em vários países. A sede em Belo Horizonte continua sendo a matriz, mas o centro de operações de Valadão está localizado na Flórida, nos Estados Unidos.

Como Valadão se envolveu na polêmica de Nikolas Ferreira?

O pastor atuou como mediador para resolver um conflito que começou quando Nikolas Ferreira criticou publicamente um evento em Londres patrocinado pelo Banco Master, que contou com a presença de ministros de tribunais superiores e outras autoridades. O banqueiro Daniel Vorcaro reagiu, ameaçando expor que havia bancado voos do deputado em seu jatinho particular. As etapas do desentendimento foram as seguintes:

Nikolas Ferreira critica um evento em Londres, patrocinado pelo Banco Master, com a presença de autoridades e ministros de tribunais superiores.

Daniel Vorcaro, dono do banco, ameaça revelar que bancou voos de campanha para o deputado em seu jato particular.

André Valadão intermedia a conversa entre os dois.

Nikolas Ferreira envia uma mensagem de áudio a Vorcaro se retratando, afirmando ter se excedido nas críticas.

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Quais as principais polêmicas de André Valadão?

Ao longo de sua carreira, o pastor se tornou conhecido por suas posições contundentes e declarações controversas, que frequentemente geram debates nas redes sociais e na mídia. Seus posicionamentos políticos, especialmente o apoio explícito ao ex-presidente Jair Bolsonaro, e suas falas sobre temas como a comunidade LGBTQIA+ e questões de gênero estão entre os episódios de maior repercussão.