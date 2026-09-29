Campanha do PT lança guia para virar votos com 'conversa perfeita' e Lula católico

A campanha de Luiz Inácio Lula da Silva criou uma cartilha para orientar militantes a convencer eleitores indecisos. O manual, de 19 páginas, apresenta o “passo a passo da conversa perfeita” para ser usado nas ruas, em pontos de ônibus ou na fila do pão.

Fique por dentro das notícias que importam para você!

Com linguagem didática, o guia traz exemplos concretos de como abordar eleitores e rebater argumentos de apoiadores de Flávio Bolsonaro. O documento, intitulado “Guia da Conversa”, contrapõe o “avanço com Lula” ao “risco com Flávio Bolsonaro”.

Leia Mais

Religião e economia como foco

O material destaca a religião como um tema a ser abordado. Para a afirmação de que “Lula nem deve ter religião”, a cartilha oferece o que chama de “resposta pé no chão”.

A orientação é dizer: “Lula é católico e sempre guiado por valores cristãos de amor ao próximo e cuidado com quem mais precisa. Foi do governo dele a Lei de Liberdade Religiosa”. A resposta ideal também menciona que o ataque a locais sagrados é crime.

A estratégia surge em meio à viralização de uma notícia falsa envolvendo Nossa Senhora Aparecida, que se tornou um dos principais assuntos da campanha. O próprio Lula passou a explorar o tema, declarando em entrevista ao Canal Livre, da Band, que “mexer com a Nossa Senhora Aparecida não é aceitável”.

Em uma ofensiva de contenção de danos, Flávio Bolsonaro acionou o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e o Supremo Tribunal Federal (STF) para proibir as publicações.

Na área econômica, a cartilha dedica duas páginas ao tema “Economia Real: Mitos e Respostas”. A recomendação é focar nos problemas do dia a dia. “Não adianta falar de macroeconomia para quem ‘tá’ preocupado com o preço do arroz!”, afirma o texto.

Para conversar com jovens, o guia sugere destacar projetos como o fim da escala 6x1 e o aumento do teto do MEI para R$ 140 mil. Cita ainda a medida provisória para acabar com as apostas online, definidas como “armadilha digital que ‘tá’ sugando o dinheiro da galera”, e o programa Pé-de Meia.

Estratégia para mulheres e indecisos

O manual também dedica três páginas às mulheres, que representam 52,8% do eleitorado. O texto aponta o “histórico comprovado de declarações agressivas contra as mulheres” da família Bolsonaro.

Para os indecisos, a orientação é não brigar ou desdenhar. A cartilha recomenda concordar com as dificuldades e, em seguida, perguntar: “Quem tem proposta real pra fazer a vida melhorar no ano que vem e garantir nossos direitos?”.

Distribuído em grupos de WhatsApp, como o “Pode Espalhar”, o guia lança um desafio: que cada militante compartilhe o conteúdo com cinco pessoas de sua rede. “A eleição é ganha na rua, na feira e no WhatsApp com quem ainda ‘tá’ em dúvida”, sustenta o material.

Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia

Pesquisa Quaest divulgada nessa segunda-feira (28/9), mostrou um crescimento nas intenções de voto em Lula entre católicos (de 43% para 48%) e evangélicos (de 23% para 27%). Na equipe petista, a avaliação é que a campanha encontrou um rumo, e já se prepara uma comemoração na Avenida Paulista.