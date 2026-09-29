Lula e Flávio sobem no 1º turno e distância de 3ª via aumenta, diz Vox

A cinco dias do primeiro turno das eleições, a distância na disputa pela Presidência da República fica mais acirrada no embate pelo primeiro lugar entre o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que tenta a reeleição, e o senador Flávio Bolsonaro (PL), que busca o cargo pela primeira vez. Ao mesmo tempo, a sinalização de votos aos nomes da chamada “terceira via” diminuiu. É o que mostra nova rodada de pesquisa Vox Brasil, divulgada nesta terça-feira (29/9).

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De acordo com o levantamento, um cenário estimulado de primeiro turno tem Lula conquistando a sinalização de voto de 41,1% dos entrevistados. Flávio, na segunda posição mas em empate técnico com a primeira, chegou a 37,8% das intenções.

Na sequência, todos os demais colocados têm distância de quase 35 pontos percentuais. Em terceira posição, aparece o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), que pontuou 3,8% das intenções. Depois ele, Renan Santos (Missão), que chegou a 2,7% das intenções. O psiquiatra Augusto Cury (Avante) chegou a 2,2% das sinalizações, enquanto o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo) conquistou 1,8% delas.

Candidato do PCB, Edmilson Costa teve 0,2% das intenções dos entrevistados, ao passo que o Veterinário Wilson Grassi (Democrata) conquistou 0,1%. Leonardo Avalanche (PRTB), Clariana Barão (DC), Rui Costa Pimenta (PCO), Hertz Dias (PSTU) e Samara Martins (UP) tiveram, cada, 0%. A parcela de entrevistados que disseram optar pelo voto nulo ou branco é de 3,5% e 6,8% deles não responderam.

Quando o cenário atual é comparado com a última rodada, a distância entre os líderes com os demais aumentou. No levantamento divulgado no final de agosto, Lula tinha conquistado 37,1% dos votos, enquanto Flávio chegou a 34,8%. Em terceiro lugar estava Caiado, com 5%, seguido de Renan, com 3,3%, Zema, com 2,8%, Cury, com 2,6% e Pablo Marçal (PRTB), com 2%. No cenário, Clariana Barão teve 0,8%, Edmilson teve 0,5%, Grassi teve 0,4%, Rui Costa teve 0,2% e Hertz e Samara conquistaram, ambos, 0,1%. Ao todo, 11,3% disseram optar pelo voto branco, nulo ou não respondeu.

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A Vox Brasil ouviu 2.100 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 26 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-00895/2026.