Palver: Lula e Bolsonaro empatam numericamente no primeiro turno
A pesquisa Palver entrevistou 5.000 eleitores de forma online, entre os dias 24 a 27 de setembro
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Os candidatos Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) estão numericamente empatados na corrida presidencial de primeiro turno, segundo nova pesquisa do Instituto Palver divulgada nesta terça-feira (29/9).
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Cada um dos principais postulantes ao Palácio do Planalto marca 44% das intenções de voto.
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Na sequência, aparece Renan Santos (Missão), que registra 8%. Augusto Cury (Avante) e os ex-governadores Ronaldo Caiado (PSD) e Romeu Zema (Novo) aparecem com 1% cada.
Os outros candidatos ao pleito não pontuaram no levantamento. Do total de entrevistados, 1% respondeu que está indeciso, mesmo percentual dos que disseram que pretendem votar em branco ou nulo, ou que não têm intenção de votar.
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Metodologia da pesquisa
A pesquisa Palver entrevistou 5.000 eleitores de forma online, entre os dias 24 a 27 de setembro. A margem de erro do levantamento é de 2,4 pontos percentuais, para mais ou para menos, com intervalo de confiança de 95%.
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O levantamento foi contratado pelo próprio instituto e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo BR-02990/2026.