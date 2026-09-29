Vox: Flávio Bolsonaro tem 45,2% e Lula tem 44,7% no segundo turno

O senador Flávio Bolsonaro (PL) aparece com 45,2% das intenções de voto em um cenário de segundo turno contra o atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), que pontuou 44,7% na nova pesquisa Vox, divulgada nesta terça-feira (29/9).

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Ao considerar uma margem de erro de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos, os dois candidatos entram em empate técnico. No cenário do embate entre os dois, 6,8% dos entrevistados afirmaram que votariam em branco, nulo ou em nenhum deles, ao passo que 3,3% dos entrevistados não respondeu.

A diferença entre Flávio e Lula é de 0,5 ponto percentual. Na pesquisa anterior, divulgada no final de agosto, a diferença era de 0,6, quando o “filho 01” do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) pontuou 45,1% das intenções e o petista, 44,5%. Na ocasião, a parcela de pessoas que não opinaram ou que disseram que anulariam o voto superava os 10%.

A pesquisa também considera cenários de segundo turno de Lula contra outros presidenciáveis. Contra o ex-governador de Minas Gerais Romeu Zema (Novo), o presidente pontuou 46,1% contra 30,3% do mineiro. O cenário é o que mais acumula sinalizações de voto branco ou nulo, 17,1%, enquanto 6,5% dos entrevistados não responderam.

Em outra simulação, contra o ex-governador de Goiás Ronaldo Caiado (PSD), Lula lidera com 45,3% das intenções contra 41,1% do goiano. Nesta simulação, 11,4% dos entrevistados optou pelo voto nulo ou branco e 2,2% deles não responderam.

Lula também lidera em cenário simulado de segundo turno contra o psiquiatra Augusto Cury (Avante). Conforme o levantamento, o petista conquistou 44,8% das intenções, enquanto Cury chegou a 35,1%. A parcela de entrevistados que votariam em nulo, branco, ou não opinaram chega a 20,1%.

Apesar das simulações, o instituto de pesquisa também fez um levantamento sobre a definição do voto. Ao todo, 78% dos entrevistados afirmaram que o voto que responderam será o definitivo no dia das eleições, ao passo que 20,4% disseram que o voto pode mudar e outros 1,6% não responderam.

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A Vox Brasil ouviu 2.100 pessoas com 16 anos ou mais entre os dias 26 e 28 de setembro. A margem de erro é de 2,15 pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado sob o número BR-00895/2026.