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BTG/Nexus traça o perfil do eleitor que ainda pode mudar de voto no primeiro turno

Pesquisa mostra quem são os brasileiros que, a 13 dias do pleito, não têm convicção quanto ao candidato escolhido

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
21/09/2026 13:35

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BTG/Nexus traça o perfil do eleitor que ainda pode mudar de voto no primeiro turno
BTG/Nexus traça o perfil do eleitor que ainda pode mudar de voto no primeiro turno crédito: Foto: Antonio Augusto/TSE

A pesquisa BTG/Nexus divulgada nesta segunda-feira, 21, trouxe o mesmo cenário das últimas rodadas: empate técnico entre Lula e Flávio Bolsonaro nos dois turnos.

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Para vencer em outubro, os dois principais candidatos precisarão mirar os indecisos e os eleitores que ainda podem mudar de voto.

O levantamento traça um perfil desse eleitorado que ainda não se diz convicto.

A maioria é mulher: 60%.

Quanto à faixa etária, 60% dos que podem trocar de candidato têm entre 16 e 40 anos.

Em relação à religião, os católicos são maioria entre os indecisos, com 44%.

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A maior fatia dos que afirmam ainda não ter a decisão tomada, 37%, vive na região Sudeste. E 54% estão em cidades do interior.

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