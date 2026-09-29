Lula vai ao debate da Globo? Senador 'vaza' resposta

O senador e ex-ministro da Educação do governo Lula Camilo Santana (PT) confirmou a ida do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ao debate entre os presidenciáveis promovido pela TV Globo. O programa será exibido nesta quinta-feira (1°/10), às 21h30.

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A confirmação que Santana "deixou escapar" aconteceu durante uma entrevista à imprensa cearense. O senador falava sobre a mudança de agenda do presidente em Sobral, no Ceará, quando disse que Lula irá somente a Fortaleza, pela logística que fará para percorrer e se preparar para o debate.

"Ele vai, simplesmente, só em Fortaleza, pela questão da logística e do tempo que tem que percorrer. Tem o debate, que ele vai participar quinta-feira ainda na TV Globo. Ele tem que se preparar também para o debate, então, tem essa correria no final de campanha", declarou o petista.

Após "vazar" que Lula vai ao debate presidencial, Santana também confirmou a ida do presidente à capital cearense, além de agradecer o prestígio e o "amor que Lula tem ao Ceará".

"Graças a Deus ele vai nos prestigiar mais uma vez aqui. Pelo amor que o presidente Lula tem ao Ceará, ao governador Elmano (de Freitas/PT), às parcerias importantes, que vamos recebê-lo com muito carinho amanhã lá na capital cearense.", finalizou.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata