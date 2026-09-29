Lula sobre a Igreja Batista da Lagoinha: 'mentirosa'

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) afirmou na segunda-feira (28/9), em agenda de campanha em Belém, no Pará, que “a única igreja mentirosa” é a Igreja Lagoinha, de Belo Horizonte. O pastor da instituição, André Valadão, é aliado ao dono do Banco Master, Daniel Vorcaro, investigado por fraudes bilionárias e por ter relações com diferentes alas do poder Judiciário e Legislativo.

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Relatórios do Conselho de Controle de Atividades Financeiras (Coaf) indicam que a igreja recebeu repasses de investigados ligados a Vorcaro. Lula pediu investigação sobre o caso.

“Eu quero que seja feita a apuração para que a gente saiba quem meteu a mão no dinheiro. Quem fez orgia com sueca, com suíça, com finlandesa, que vinha para cá para transar com os bacana (sic) também. Isso tem que ficar de conhecimento do povo brasileiro para que a gente possa fazer uma limpeza”, declarou o presidente.

A fala foi acompanhada da declaração de que “ninguém vai avacalhar com Nossa Senhora Aparecida” durante seu mandato, em meio à polêmica sobre a atribuição de que a ala bolsonarista pretende retirar a santa do título de padroeira do Brasil por meio de um Projeto de Lei (PL).

No mesmo discurso, o presidente ainda defendeu o respeito a todas as crenças. “As pessoas precisam aprender a respeitar todas as religiões, inclusive as religiões de matriz africana. É preciso”, disse.

Na última semana, uma apuração da GloboNews sobre a reação de setores da Igreja Católica a uma articulação de grupos evangélicos para retirar Nossa Senhora Aparecida do título de padroeira do país ganhou força no contexto da polarização eleitoral. O projeto de lei em questão, porém, foi apresentado em 2007 e arquivado em 2008. Posteriormente, a emissora se posicionou e pediu desculpas pelo erro.

A discussão foi associada a Flávio Bolsonaro que declarou ainda na pré-campanha que, se eleito presidente, consagraria o Brasil a Jesus Cristo. Desde então, a discussão se tornou o terceiro maior evento político do ano, levando o candidato a acusar membros do PT e da Conferência Nacional dos Bispos do Brasil (CNBB) de promoverem fake news para prejudicá-lo na disputa presidencial.

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Por sua vez, a entidade rebateu que “a mentira não se combate com mentira”, que não integra estruturas político-partidárias e que se manifesta sobre eleições a partir de princípios expressos em documentos, “orientados pela dignidade humana, pelo bem comum, pela democracia e pela liberdade de consciência”.