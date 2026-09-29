Onde Lula vai acompanhar a apuração do primeiro turno

Lula tem dito aos ministros mais próximos que vai acompanhar a apuração do primeiro turno, no próximo domingo, 4, em São Paulo.

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O presidente não tem convocado auxiliares e pretende ficar em casa à noite. Alguns chegaram a esperar que Lula fosse acioná-los para que estivessem em Brasília.

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Após o resultado, o presidente provavelmente deve se reunir com a equipe da campanha e fazer um pronunciamento.