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Onde Lula vai acompanhar a apuração do primeiro turno

Presidente não convocou auxiliares e deve se reunir com um núcleo pequeno da campanha após o resultado das urnas

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
29/09/2026 07:35

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Onde Lula vai acompanhar a apuração do primeiro turno
Onde Lula vai acompanhar a apuração do primeiro turno crédito: Foto: Ricardo Stuckert

Lula tem dito aos ministros mais próximos que vai acompanhar a apuração do primeiro turno, no próximo domingo, 4, em São Paulo.

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O presidente não tem convocado auxiliares e pretende ficar em casa à noite. Alguns chegaram a esperar que Lula fosse acioná-los para que estivessem em Brasília.

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Após o resultado, o presidente provavelmente deve se reunir com a equipe da campanha e fazer um pronunciamento.

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