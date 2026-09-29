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ELEIÇÕES 2026

Nikolas promoverá motociata do 'Blocão 22': 'Fechar com chave de ouro'

O parlamentar divulgou que o 'Blocão 22', nome dado ao evento, acontecerá nesta quinta-feira (1°/10).

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AC
Arthur Colpa*
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Arthur Colpa*
Repórter
29/09/2026 10:26 - atualizado em 29/09/2026 10:26

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O dia em que Nikolas virou chacota da esquerda e ‘frouxo’ na direita
Nikolas fará motociata na próxima quinta-feira (1/10), em Belo Horizonte crédito: Foto: Vinicius Loures/Câmara dos Deputados

O deputado federal Nikolas Ferreira (PL) utilizou as redes sociais nessa segunda-feira (28/9) para anunciar uma motociata em Belo Horizonte para "fechar com chave de ouro" sua campanha à reeleição na Câmara.

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O parlamentar divulgou que o "Blocão 22", nome dado ao evento, acontecerá nesta quinta-feira (1°/10).

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Segundo a publicação do deputado nas redes sociais, o ato é para "mostrar que Minas é 'fora Lula'".

parlamentar anunciou outros compromissos no interior do estado e em Contagem, na Grande BH, além da motociata na capital, visando contrapor as visitas que o presidente fará a Minas nesta semana.

Lula vai a Juiz de Fora, na Zona da Mata Mineira, nesta quarta-feira (30/9), e a Belo Horizonte, na sexta (2/10).

O "Blocão 22" anunciado por Nikolas Ferreira terá início às 19h, saindo da Praça do Papa, no Bairro Mangabeiras, em direção à Praça Sete. Os apoiadores se concentrarão em frente ao Palácio das Artes, às 19h30.

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*Estagiário sob supervisão do subeditor Thiago Prata

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