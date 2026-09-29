Cleitinho vence todos os cenários de segundo turno em Minas, aponta Atlas

O senador Cleitinho (Republicanos) vence todos os cenários estimulados de segundo turno na disputa pelo Governo de Minas Gerais, segundo pesquisa Atlas/Estadão divulgada nesta terça-feira (29/9).

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Em disputa contra o deputado federal Patrus Ananias (PT), apoiado pelo presidente Lula (PT), o republicano conquistou 53,5% contra 40,3% do petista, em um cenário com 6,2% dos entrevistados sinalizando voto branco, nulo, ou que não responderam.

Na disputa pelo Palácio Tiradentes contra o ex-prefeito de Belo Horizonte Alexandre Kalil (PDT), Cleitinho conquistou no levantamento 51,6% das intenções de voto, ao passo que Kalil chegou a 35,2%. No cenário, 13,2% dos entrevistados compõem a parcela dos indecisos.

O instituto também considerou um cenário contra o ex-vereador de BH, Gabriel Azevedo (MDB). No embate, o republicano conquistou 52,7% das intenções de voto, enquanto Gabriel chegou a 24,4% das sinalizações. O cenário é o que tem maior parcela de votos indefinidos: 22,9% dos entrevistados disseram que, em um embate entre os dois, votariam em branco, nulo ou não souberam responder.

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A pesquisa Atlas ouviu 1.838 pessoas na modalidade online entre os dias 22 e 27 de setembro. A margem de erro é de dois pontos percentuais para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob os números MG-04294/2026 e BR-08984/2026.