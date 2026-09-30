Lula não vai participar do debate da Globo nesta quinta-feira (1º/10)
De acordo com a emissora, estão confirmados os candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo)
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT), candidato à reeleição, informou à Rede Globo, nesta quarta-feira (30/9), que não vai participar do debate que será realizado na noite desta quinta-feira (1º/10).
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De acordo com a emissora, estão confirmados os candidatos Flávio Bolsonaro (PL), Ronaldo Caiado (PSD), Augusto Cury (Avante) e Romeu Zema (Novo).
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O último debate do primeiro turno será transmitido ao vivo pela TV Globo direto dos estúdios no Rio de Janeiro, e também poderá ser visto simultaneamente pelo site e na GloboNews.
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O encontro entre os principais candidatos à Presidência da República será logo após o Jornal Nacional, com início previsto para 21h30.