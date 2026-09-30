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PEDIDO DE PRISÃO

Viana pede prisão de Janones após ataques a Mendonça

Senador citou acusações sem prova do deputado e relacionou vídeo ao que levou Daniel Silveira à prisão

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AC
Arthur Colpa*
AC
Arthur Colpa*
Repórter
30/09/2026 13:58

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Carlos Viana
Viana faz ofensiva contra Janones após vídeo publicado em 9 de setembro crédito: Edesio Ferreira/EM/D.A. Press

O senador Carlos Viana (PSD) utilizou as redes sociais nesta quarta-feira (30/9), para informar que protocolou ação para a prisão do deputado federal André Janones (Rede). Segundo o candidato à reeleição, o pedido foi feito após postagem feita pelo parlamentar em que faz acusações contra o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) André Mendonça.

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No vídeo publicado por Janones nas redes sociais em 9 de setembro, o deputado ataca Mendonça, chamando-o de "vagabundo" e o acusando, sem provas, de afastar Andrei Rodrigues, diretor-geral da Polícia Federal (PF), para travar uma investigação.

A ação de Viana relacionou a publicação de Janones a um vídeo do ex-deputado Daniel Silveira, que culminou em sua prisão, em 2021. Segundo o senador, Silveira foi preso em flagrante por "fazer um vídeo contra ministros", e o aliado de Lula teria feito o mesmo. O vídeo divulgado pelo bolsonarista à época, no entanto defendia o Ato Institucional nº 5 (AI-5), instrumento de repressão implantado pela ditadura militar (1984-1985), e ideias contra o Estado democrático de direito. 

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Segundo o senador, a ação protocolada pede a prisão do deputado e a abertura de um inquérito contra ele, além da retirada do vídeo das redes sociais. Viana pede, ainda, que o próprio Mendonça seja chamado para representar contra Janones. 

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