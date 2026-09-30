Flávio Bolsonaro: as mensagens sobre festas privês com prostitutas

Fotos e mensagens de WhatsApp guardadas por Alexandre Santini, ex-sócio e antigo amigo de Flávio Bolsonaro (PL-RJ), indicam que o senador teria participado de festas privadas com garotas de programa. O material, revelado em reportagem do site PlatôBR, também mostra uma suposta tentativa do parlamentar de conter o vazamento do caso para sua família.

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O material coletado por Santini inclui conversas nas quais ele combinava os encontros e cobrava sigilo por causa do período eleitoral. Em uma das negociações, ele organiza uma festa no hotel de luxo Grand Hyatt, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, e se refere a Flávio Bolsonaro como "meu filho" ao tratar com uma agenciadora.

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Relação entre Flávio Bolsonaro e Alexandre Santini

A relação entre Flávio Bolsonaro e Alexandre Santini começou a se deteriorar durante a campanha eleitoral de 2022. O que antes era uma amizade próxima acabou se transformando em um conflito que envolvia, entre outras questões, uma disputa financeira.

Santini afirmava que o senador tinha uma dívida com ele e passou a cobrar.

A situação se agravou quando Santini decidiu procurar Fernanda Bolsonaro, mulher de Flávio. Segundo os relatos, ele teria apresentado a ela informações sobre a vida do senador fora do ambiente familiar e mostrado registros que, de acordo com ele, comprovariam a participação de Flávio em encontros privados com garotas de programa.

Santini também teria relatado que organizava alguns desses encontros e que parte dos recursos utilizados nessas ocasiões circulava entre os dois desde a época em que mantinham uma sociedade em uma loja de chocolates. O texto relaciona esse dinheiro às suspeitas investigadas pelo Ministério Público do Rio de Janeiro envolvendo um suposto esquema de "rachadinhas" e outras movimentações financeiras. As investigações, posteriormente, foram arquivadas por decisão judicial.

Mensagens de WhatsApp

O material revelado pelo site PlatôBR conteria elementos contundentes. Entre eles, mensagens enviadas para uma agenciadora de garotas de programa no Rio, combinando encontros com a presença de Flávio. As alegações apontam que os eventos eram, por vezes, coletivos, com a participação do próprio ex-sócio e de outros amigos.

Santini em mensagens no WhatsApp:

“Fala bb, tudo bem? Eu estava viajando de férias e voltei hoje. Vamos marcar outra festinha igual a do Grand Hyatt. Com os mesmos amigos meus… meu filho + João Pedro. Você arruma as meninas?”

“Oie. Tudo bem? São 3 meninas então? Quando?”, respondeu a mulher.

“Você e mais 3 meninas. Só preciso confirmar a data e horário com os amigos. Precisa ser tudo sigiloso. Pois nessa época de eleição está Fodaaaa”.

“Quer que perfil?”

“Tipo gostosa! Você conhece o que a gente gosta. Me manda as fotos. Tem que ser novidade. Até amanhã te ligo confirmando o local e data certa. Obrigado bb”.

A reportagem do PlatôBR aponta ainda que, junto com as mensagens de texto, havia fotos descritas como impublicáveis.

Tentativa de conter vazamento

Flávio Bolsonaro teria reagido ao descobrir que seu ex-aliado buscou contato com Fernanda. Em uma mensagem, Flávio pede que Santini se distancie de sua esposa e declara ter se arrependido de atitudes do passado.

Confira abaixo a mensagem de Flávio.

"Não sei o que você está ganhando querendo destruir meu casamento e minha família, mas saiba que Deus te usou para me fazer um pai, um marido e uma pessoa melhor. Me arrependi, de verdade, de muitas escolhas erradas que fiz na vida e não vou errar nunca mais com a minha família. Peço que se afaste definitivamente da Fernanda, não ligue mais, não procure mais, arrume outra dentista. Seu contato com ela agora só está fazendo mal a ela. Nunca imaginei que logo você seria a pessoa a me dar tiro nas costas desse jeito. Vá embora de Brasília, vai viver sua vida, vá ser feliz longe da gente. Espero que um dia você encontre uma esposa tão maravilhosa para você quanto a Fernanda é para mim, que te dê uma família tão maravilhosa quanto a minha e com essa pessoa você não cometa os mesmos erros que eu cometi. Que você ame essa pessoa como eu amo a Fernanda! Precisei passar pelo que estou passando para dar o real valor à coisa mais importante da minha vida: a minha família! Você não vai conseguir destruir algo que foi Deus que criou, desista. Vou orar pedindo a Deus que você encontre um rumo na sua vida, para que você seja feliz! Abraços!"

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*Estagiária sob supervisão do subeditor Thiago Prata