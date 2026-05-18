O segredo de Flávio Bolsonaro e o que ele alegou ao ser cobrado por aliados

Aliados de Flávio Bolsonaro garantem que ninguém do núcleo político da pré-campanha sabia da existência do áudio enviado a Daniel Vorcaro nem dos detalhes da relação entre os dois.

O senador Rogério Marinho, coordenador da campanha, e até o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teriam sido pegos de surpresa.

Flávio sustenta que precisou manter sigilo em razão de contrato assinado sobre o filme do pai, tratado apenas com o irmão Eduardo Bolsonaro e o deputado Mário Frias.

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A surpresa veio acompanhada de irritação, ao que tudo indica, passageira.