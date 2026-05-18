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O segredo de Flávio Bolsonaro e o que ele alegou ao ser cobrado por aliados

Nem os mais próximos do pré-candidato ao Planalto sabiam da grana de Daniel Vorcaro para o filme sobre Jair

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Diego Amorim
Diego Amorim
Repórter
18/05/2026 13:36

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O segredo de Flávio Bolsonaro e o que ele alegou ao ser cobrado por aliados
O segredo de Flávio Bolsonaro e o que ele alegou ao ser cobrado por aliados crédito: Foto: Beto Barata/ PL

Aliados de Flávio Bolsonaro garantem que ninguém do núcleo político da pré-campanha sabia da existência do áudio enviado a Daniel Vorcaro nem dos detalhes da relação entre os dois.

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O senador Rogério Marinho, coordenador da campanha, e até o presidente do PL, Valdemar Costa Neto, teriam sido pegos de surpresa.

Flávio sustenta que precisou manter sigilo em razão de contrato assinado sobre o filme do pai, tratado apenas com o irmão Eduardo Bolsonaro e o deputado Mário Frias.

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A surpresa veio acompanhada de irritação, ao que tudo indica, passageira.

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