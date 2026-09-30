Janones sobre Flávio: 'Você não é evangélico nem católico, é vagabundo'

A existência de um suposto vídeo que mostraria o candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL) em uma festa privada com garotas de programa tem repercutido em todo o país. Um dos opositores ao bolsonarismo, o deputado federal André Janones (Rede Sustentabilidade-MG) fez uso do tom irônico e sarcástico para criticar o senador a respeito do assunto, nessa terça-feira (29/9).

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"Suruba acima de tudo. Putas acima de todos", escreveu o parlamentar mineiro, em seu perfil no X. No mesmo post, publicou um vídeo em que opina sobre a polêmica envolvendo Flávio e Nossa Senhora Aparecida.

"Você não é evangélico nem católico. Você não é nada. Você é um vagabundo. Agora vão sair imagens em orgia com um monte de mulher", disse no vídeo.

SURUBA ACIMA TUDO! PUTAS ACIMA DE TODOS! Vai começar ???????????? pic.twitter.com/vGD4R9ANjT — André Janones (@AndreJanonesMG) September 29, 2026

Nossa Senhora Aparecida

Comentários proliferados em publicações nas redes sociais sugerem que Flávio Bolsonaro teria a intenção de destituir de Nossa Senhora Aparecida o título de "Padroeira do Brasil". No entanto, não há hoje no Congresso nenhum projeto para esse fim.

Como forma de encerrar a polêmica, o candidato ergueu uma imagem de Nossa Senhora Aparecida durante uma caminhada em São Paulo, ao lado do governador paulista, Tarcísio de Freitas (Republicanos), nessa segunda-feira (28/9).

O ato também foi alvo de críticas por parte de Janones. "Flávio está derrotado, derreteu entre os evangélicos e católicos. Primeiro, foi para cima da Igreja Católica; agora está levantando a imagem da Santa, desagradando os evangélicos", comentou no mesmo vídeo no X.

Orgia?

De acordo com matérias do site PlatôBR, Flávio teria participado de festas privadas com garotas de programa. As mensagens de uma conversa por WhatsApp sobre o assunto foram guardadas por Alexandre Santini, ex-sócio e antigo amigo do senador.

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Segundo uma publicação do PlatôBR, a campanha de Flávio Bolsonaro passou o fim de semana negando a parlamentares do PL a existência de um vídeo da festa em questão.