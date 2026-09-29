Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em Minas
Petista tem 35% contra 31% do senador no 1º turno; em eventual 2º turno, placar é de 41% a 40%
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O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados entre os eleitores de Minas Gerais nos cenários de primeiro e segundo turno da disputa presidencial, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29/9).
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No cenário estimulado de primeiro turno, Lula tem 35% das intenções de voto, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão em empate técnico.
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Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 23 de setembro, Lula manteve os 35%, enquanto Flávio passou de 30% para 31%. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece na sequência, com 5%, mesmo percentual registrado na rodada anterior. Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) têm 3% cada. Caiado tinha 4% no levantamento anterior. Renan e Zema registravam 2% cada.
Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Samara Martins (UP) não pontuaram. Os indecisos representam 14% dos entrevistados, ante 13% na pesquisa anterior. Já a parcela que declara voto branco, nulo ou que não pretende comparecer às urnas passou de 9% para 6%.
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Cenário de 1º turno
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Lula (PT): 35% (eram 35% em 23 de setembro)
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Flávio Bolsonaro (PL): 31% (eram 30%)
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Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 5%)
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Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 4%)
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Renan Santos (Missão): 3% (eram 2%)
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Romeu Zema (Novo): 3% (eram 2%)
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Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)
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Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)
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Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%)
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Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)
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Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)
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Leonardo Avalanche (PRTB): 0% (era 0%)
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Samara Martins (UP): 0% (era 0%)
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Indecisos: 14% (eram 13%)
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Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 9%)
Segundo turno
Em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o cenário também é de empate técnico. O petista aparece numericamente à frente, com 41%, enquanto o candidato do PL tem 40%.
Na rodada de 23 de setembro, os dois registravam 40%. O percentual de eleitores que afirma que votaria em branco, anularia ou não iria votar permaneceu em 15%. Já os indecisos caíram de 8% para 4% entre os dois levantamentos.
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A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e ouviu 1.506 eleitores de Minas Gerais com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-05155/2026.