Quaest: Lula e Flávio Bolsonaro empatam tecnicamente em Minas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Flávio Bolsonaro (PL) aparecem tecnicamente empatados entre os eleitores de Minas Gerais nos cenários de primeiro e segundo turno da disputa presidencial, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29/9).

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No cenário estimulado de primeiro turno, Lula tem 35% das intenções de voto, contra 31% de Flávio Bolsonaro. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, os dois estão em empate técnico.

Na comparação com a pesquisa anterior, divulgada em 23 de setembro, Lula manteve os 35%, enquanto Flávio passou de 30% para 31%. O escritor Augusto Cury (Avante) aparece na sequência, com 5%, mesmo percentual registrado na rodada anterior. Ronaldo Caiado (PSD), Renan Santos (Missão) e Romeu Zema (Novo) têm 3% cada. Caiado tinha 4% no levantamento anterior. Renan e Zema registravam 2% cada.

Edmilson Costa (PCB), Rui Costa Pimenta (PCO), Veterinário Wilson Grassi (Democrata), Clariana Barão (DC), Hertz Dias (PSTU), Leonardo Avalanche (PRTB) e Samara Martins (UP) não pontuaram. Os indecisos representam 14% dos entrevistados, ante 13% na pesquisa anterior. Já a parcela que declara voto branco, nulo ou que não pretende comparecer às urnas passou de 9% para 6%.

Cenário de 1º turno

Lula (PT): 35% (eram 35% em 23 de setembro)

Flávio Bolsonaro (PL): 31% (eram 30%)

Escritor Augusto Cury (Avante): 5% (eram 5%)

Ronaldo Caiado (PSD): 3% (eram 4%)

Renan Santos (Missão): 3% (eram 2%)

Romeu Zema (Novo): 3% (eram 2%)

Edmilson Costa (PCB): 0% (era 0%)

Rui Costa Pimenta (PCO): 0% (era 0%)

Veterinário Wilson Grassi (Democrata): 0% (era 0%)

Clariana Barão (DC): 0% (era 0%)

Hertz Dias (PSTU): 0% (era 0%)

Leonardo Avalanche (PRTB): 0% (era 0%)

Samara Martins (UP): 0% (era 0%)

Indecisos: 14% (eram 13%)

Branco/nulo/não vai votar: 6% (eram 9%)

Segundo turno

Em uma eventual disputa de segundo turno entre Lula e Flávio Bolsonaro, o cenário também é de empate técnico. O petista aparece numericamente à frente, com 41%, enquanto o candidato do PL tem 40%.

Na rodada de 23 de setembro, os dois registravam 40%. O percentual de eleitores que afirma que votaria em branco, anularia ou não iria votar permaneceu em 15%. Já os indecisos caíram de 8% para 4% entre os dois levantamentos.

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A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e ouviu 1.506 eleitores de Minas Gerais com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número BR-05155/2026.