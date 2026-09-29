Quaest: quatro candidatos ao Senado estão empatados em Minas
Domingos Sávio, Marília Campos, Carlos Viana e Aécio Neves aparecem tecnicamente empatados na soma das intenções de voto
compartilhe
A disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado tem quatro candidatos tecnicamente empatados, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29/9). Domingos Sávio (PL), Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB) formam o primeiro grupo na soma das intenções de voto.
Fique por dentro das notícias que importam para você!
Sávio aparece com 14%, seguido por Marília, com 13%. Viana e Aécio têm 12% cada. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, os quatro estão em situação de empate técnico. Na sequência aparecem Marcelo Aro (PP), com 6% e Marco Antônio Superman (Novo) e Áurea Carolina (Psol) com 4% cada.
Na comparação com a rodada anterior da Quaest, divulgada em 23 de setembro, Sávio passou de 10% para 14%. Marília manteve os 13%, enquanto Viana e Aécio avançaram de 10% para 12%. Aro permaneceu com 6%, Superman foi de 1% para 4%, e Áurea passou de 3% para 4%.
Os indecisos representam 18% das intenções de voto na soma das duas escolhas, contra 29% na pesquisa anterior. Já os eleitores que afirmam que votarão em branco, anularão ou não irão votar somam 17%, ante 15% na rodada passada.
Leia Mais
Combinação - votos totais
- Domingos Sávio (PL): 14% (eram 10% em 23 de setembro)
- Marília Campos (PT): 13% (eram 13%)
- Carlos Viana (PSD): 12% (eram 10%)
- Aécio Neves (PSDB): 12% (eram 10%)
- Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)
- Marco Antônio Superman (Novo): 4% (era 1%)
- Áurea Carolina (PSOL): 4% (eram 3%)
- Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 1%)
- Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)
- Carlin Moura (Avante): 0% (era 1%)
- Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)
- Jordano Metalúrgico (PSTU): % (era 0%)
- Juiz Ramon Moreira (DC): % (era 0%)
- Manoel Carvalho (MDB): % (era 0%)
- Tião Pessoa (PCO): % (era 0%)
- Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)
- Indecisos: 18% (eram 29%)
- Branco/ Nulo/ Não vai votar: 17% (eram 15%)
Em 2026, cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado, já que serão renovadas duas das três cadeiras de cada estado e do Distrito Federal. O mesmo candidato não pode receber os dois votos. Por isso, a Quaest apresenta um resultado combinado, que considera as menções para a primeira e para a segunda vaga em um total que soma 100% das intenções de voto e mantém a proporção entre candidatos, brancos e nulos e indecisos.
Primeiro voto
Quando consideradas apenas as respostas para o primeiro voto ao Senado, Marília Campos aparece com 19%, seguida por Aécio Neves, com 15%. Carlos Viana tem 14%, e Domingos Sávio, 11%.
Marcelo Aro registra 7%, Marco Antônio Superman, 3%, e Áurea Carolina, 2%. Os demais candidatos não pontuam nesse recorte.
Em relação ao levantamento de 23 de setembro, Marília oscilou de 18% para 19%. Aécio passou de 13% para 15%, Viana, de 11% para 14%, e Sávio, de 7% para 11%.
Entre os entrevistados, 26% ainda estão indecisos sobre o primeiro voto para senador, enquanto 12% afirmam que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer às urnas.
Siga nosso canal no WhatsApp e receba notícias relevantes para o seu dia
Primeiro voto
- Marília Campos (PT): 19% (eram 18% em 23 de setembro)
- Aécio Neves (PSDB): 15% (era 13%)
- Carlos Viana (PSD): 14% (era 11%)
- Domingos Sávio (PL): 11% (era 7%)
- Marcelo Aro (PP): 7% (era 7%)
- Marco Antônio Superman (Novo): 3% (era 1%)
- Áurea Carolina (PSOL): 2% (era 2%)
- Ana Luiza do MLB (UP): 0%
- Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)
- Carlin Moura (Avante): 0%
- Fidélis Alcântara (UP): 0%
- Manoel Carvalho (MDB): 0%
- Ana Luiza do MLB (UP): 0%
- Victória Mello Vic (PSTU): 0%
- Tião Pessoa (PCO): 0%
- Juiz Ramon Moreira (DC): 0%
- Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%
- Indecisos: 26%
- Branco/ Nulo/ Não vai votar: 12%
A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e ouviu 1.506 eleitores de Minas Gerais com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.