Quaest: quatro candidatos ao Senado estão empatados em Minas

Repórter de Política do Estado de Minas. Jornalista e mestre em Comunicação Social pela UFMG, com pesquisa em Inteligência Artificial aplicada ao jornalismo. Atua na cobertura dos poderes Executivo, Legislativo e Judiciário em Minas Gerais e Brasília.

A disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado tem quatro candidatos tecnicamente empatados, segundo pesquisa Quaest divulgada nesta terça-feira (29/9). Domingos Sávio (PL), Marília Campos (PT), Carlos Viana (PSD) e Aécio Neves (PSDB) formam o primeiro grupo na soma das intenções de voto.

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Sávio aparece com 14%, seguido por Marília, com 13%. Viana e Aécio têm 12% cada. Como a margem de erro do levantamento é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, os quatro estão em situação de empate técnico. Na sequência aparecem Marcelo Aro (PP), com 6% e Marco Antônio Superman (Novo) e Áurea Carolina (Psol) com 4% cada.

Na comparação com a rodada anterior da Quaest, divulgada em 23 de setembro, Sávio passou de 10% para 14%. Marília manteve os 13%, enquanto Viana e Aécio avançaram de 10% para 12%. Aro permaneceu com 6%, Superman foi de 1% para 4%, e Áurea passou de 3% para 4%.

Os indecisos representam 18% das intenções de voto na soma das duas escolhas, contra 29% na pesquisa anterior. Já os eleitores que afirmam que votarão em branco, anularão ou não irão votar somam 17%, ante 15% na rodada passada.

Combinação - votos totais

Domingos Sávio (PL): 14% (eram 10% em 23 de setembro)



Marília Campos (PT): 13% (eram 13%)



Carlos Viana (PSD): 12% (eram 10%)



Aécio Neves (PSDB): 12% (eram 10%)



Marcelo Aro (PP): 6% (eram 6%)



Marco Antônio Superman (Novo): 4% (era 1%)



Áurea Carolina (PSOL): 4% (eram 3%)



Ana Luiza do MLB (UP): 0% (era 1%)



Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)



Carlin Moura (Avante): 0% (era 1%)



Fidélis Alcântara (UP): 0% (era 1%)



Jordano Metalúrgico (PSTU): % (era 0%)



Juiz Ramon Moreira (DC): % (era 0%)



Manoel Carvalho (MDB): % (era 0%)



Tião Pessoa (PCO): % (era 0%)



Victória Mello Vic (PSTU): 0% (era 0%)



Indecisos: 18% (eram 29%)



Branco/ Nulo/ Não vai votar: 17% (eram 15%)

Em 2026, cada eleitor poderá escolher dois candidatos ao Senado, já que serão renovadas duas das três cadeiras de cada estado e do Distrito Federal. O mesmo candidato não pode receber os dois votos. Por isso, a Quaest apresenta um resultado combinado, que considera as menções para a primeira e para a segunda vaga em um total que soma 100% das intenções de voto e mantém a proporção entre candidatos, brancos e nulos e indecisos.

Primeiro voto

Quando consideradas apenas as respostas para o primeiro voto ao Senado, Marília Campos aparece com 19%, seguida por Aécio Neves, com 15%. Carlos Viana tem 14%, e Domingos Sávio, 11%.

Marcelo Aro registra 7%, Marco Antônio Superman, 3%, e Áurea Carolina, 2%. Os demais candidatos não pontuam nesse recorte.

Em relação ao levantamento de 23 de setembro, Marília oscilou de 18% para 19%. Aécio passou de 13% para 15%, Viana, de 11% para 14%, e Sávio, de 7% para 11%.

Entre os entrevistados, 26% ainda estão indecisos sobre o primeiro voto para senador, enquanto 12% afirmam que pretendem votar em branco, anular ou não comparecer às urnas.

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Primeiro voto

Marília Campos (PT): 19% (eram 18% em 23 de setembro)



Aécio Neves (PSDB): 15% (era 13%)



Carlos Viana (PSD): 14% (era 11%)



Domingos Sávio (PL): 11% (era 7%)



Marcelo Aro (PP): 7% (era 7%)



Marco Antônio Superman (Novo): 3% (era 1%)



Áurea Carolina (PSOL): 2% (era 2%)



Ana Luiza do MLB (UP): 0%



Arcanjo Pimenta (MDB): 0% (era 0%)



Carlin Moura (Avante): 0%



Fidélis Alcântara (UP): 0%



Manoel Carvalho (MDB): 0%



Ana Luiza do MLB (UP): 0%



Victória Mello Vic (PSTU): 0%



Tião Pessoa (PCO): 0%



Juiz Ramon Moreira (DC): 0%



Jordano Metalúrgico (PSTU): 0%



Indecisos: 26%



Branco/ Nulo/ Não vai votar: 12%

A pesquisa Quaest foi encomendada pela Globo e ouviu 1.506 eleitores de Minas Gerais com 16 anos ou mais entre os dias 25 e 28 de setembro. A margem de erro é de três pontos percentuais, para mais ou para menos, e o nível de confiança é de 95%. O levantamento está registrado na Justiça Eleitoral sob o número MG-02019/2026.

