'Superman' pede que Viana desista de candidatura e critica 'conveniência'

Interessada por alimentação, comportamento e ciência, iniciou sua carreira no Estado de Minas como estagiária de Saúde e hoje é repórter da área. Vencedora do Prêmio de Jornalismo CDL/BH, também já cobriu política, cultura, esportes e temas gerais.

O candidato ao Senado por Minas Gerais Marco Antônio Costa (Novo), conhecido como Superman, pediu que Carlos Viana (PSD), desista da disputa e acusou o adversário de mudar de discurso por conveniência eleitoral. A cobrança ocorreu após Viana declarar apoio ao candidato à Presidência da República Flávio Bolsonaro (PL).

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“Carlos Viana, desista da sua campanha para o Senado Federal. Se tem alguém apoiado aqui em Minas, com a força do Nikolas Ferreira (PL), e com o apoio e força do Flávio Bolsonaro (PL-SP) tem nome: Marco Antônio Superman”, afirmou.

Ao questionar o posicionamento do concorrente, Superman disse: “Antigamente, na verdade recentemente, chamava de extrema-direita e hoje está pedindo votos de vocês”. O candidato citou como exemplo Ricardo Salles (Novo-SP), que deixou a disputa ao Senado para apoiar as candidaturas de André do Prado (PL) e Guilherme Derrite (PP).

Superman, que tem se aproximado do Partido Liberal, também associou Viana à “velha política”. “O povo não quer a velha política, quer sangue novo e quer gente boa e qualificada para enfrentar o judiciário. [...] (Não quer) Gente que muda de discurso dependendo da conveniência política eleitoral.”

Na sequência, o candidato questionou o histórico de votações do adversário. “Todo mundo sabe da nossa caminhada e todo mundo sabe do passado, dos últimos 4 anos - o que aconteceu. Quem vota 76% com o PT nos últimos oitos anos de mandato, não consegue mostrar para o povo mineiro a confiança e credibilidade para gente conseguir tirar o sistema de justiça do pescoço dos mineiros. Meu objetivo aqui não é atacar ninguém. Meu objetivo aqui é falar a verdade.”

Disputa pelas duas vagas

Na pesquisa Real Time Big Data divulgada nessa segunda-feira (28/9), Viana aparece com 16% das intenções de voto, empatado com Domingos Sávio (PL). Os dois estão atrás da ex-prefeita de Contagem Marília Campos (PT), que lidera a disputa pelas duas vagas de Minas Gerais no Senado, com 19%.

Aécio Neves (PSDB) registra 12%, seguido por Marcelo Aro (PP), com 11%, e Áurea Carolina (Psol), com 8%. Superman tem 4%.

Em outra ocasião, ao lado de Superman, o deputado federal Nikolas Ferreira (PL) questionou a posição de Aécio nas pesquisas. “Sério? E as pesquisas estão colocando ele, o que, em terceiro lugar?”, disse. O parlamentar também afirmou não encontrar eleitores que declarassem voto no tucano.

Atrito com o Novo

Além das críticas aos adversários, Superman tornou público um conflito com o próprio partido. Na quarta-feira (23/9), ele publicou um vídeo em que acusou o Novo de boicotar sua candidatura.

Segundo o candidato, o vice-presidente da legenda em Minas, Frederico Papatella, telefonou e ameaçou derrubar sua candidatura. Superman também acusou o partido de pedir a renúncia dos dois suplentes ao Senado, o que inviabilizaria a chapa.

“Desde o começo da minha pré-campanha ao Senado eu fui ignorado pelos dirigentes do partido em Minas Gerais. (...) Nenhuma ligação minha era atendida, não havia interesse nenhum em viabilizar minha candidatura”, contou.

A campanha do influenciador está mais alinhada ao campo bolsonarista em Minas. Na disputa presidencial, ele apoia Flávio Bolsonaro, em vez do candidato do próprio partido, o ex-governador Romeu Zema (Novo). Para o governo de Minas, declara apoio a Flávio Roscoe (PL), em vez de Mateus Simões.

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Na ocasião, Superman mencionou o apoio de Nikolas Ferreira e de Lucas Pavanatto, vereador do PL em São Paulo. Também citou o senador Cleitinho (Republicanos), que lidera as pesquisas para o governo de Minas.