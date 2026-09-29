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Craque Neto sugere apoio a Lula em comentário ao vivo: '13 é o melhor'

Apresentador repetiu o número 13 várias e provocou produtor que citou o '22' de Bolsonaro

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/09/2026 12:33 - atualizado em 29/09/2026 12:33

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Craque Neto sugere apoio a Lula em comentário ao vivo: '13 é o melhor'
Craque Neto faz piadas políticas ao vivo na Band, mencionando o número 13 em seu programa &quot;Apito Final&quot; crédito: Band / reprodução

O apresentador Craque Neto usou o lançamento de um livro para fazer piadas com conotação política durante o programa “Apito Final”, na Band, exibido na segunda-feira (28/9). Ao anunciar que a obra “Repórter da cabeça aos pés”, de Helvídio Mattos, seria lançada no dia 13, Neto repetiu o número diversas vezes.

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“Dia 13. Treze é treze, não é 12. Você tem que saber que dia 13 é dia 13”, afirmou o apresentador. A repetição faz referência ao número de Lula (PT) nas eleições.

A comentarista Marília Ruiz participou da brincadeira e comentou que “13 que é o melhor dia do ano”. “13 é o melhor dia do ano, aniversário da minha filha, dia 13 de dezembro”, justificou o ex-jogador.

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A situação ganhou um novo capítulo quando o apresentador provocou ao vivo o produtor Kascão. “Que número que você é? Dois patinhos na lagoa, né?”, disse em referência ao número 22, associado a Flávio Bolsonaro (PL), adversário de Lula.

Apoio a Lula

A brincadeira não é a primeira vez que Neto fala sobre o posicionamento político. O apresentador já manifestou seu alinhamento político com o presidente Luiz Inácio Lula da Silva. Em outubro de 2025, durante uma videochamada com o ex-ministro José Dirceu, Neto declarou: “Vamos eleger o Barba, que nós vamos fazer o país melhorar a cada dia”.

Mais recentemente, em uma entrevista à TV Brasil, ele defendeu políticas sociais sem citar o nome do presidente. Neto listou a importância do Bolsa Família, do Minha Casa, Minha Vida e de investimentos em educação e alimentação.

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“Eu tenho a certeza absoluta de que eu só posso pensar quando um presidente pensa no povo”, disse na ocasião. O ex-jogador refletiu sobre seu posicionamento e concluiu: “se isso é de esquerda, eu sou”.

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