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SEM AUTORIZAÇÃO

Vini Jr. pode ter direito de resposta por uso de imagem em campanha ao governo do Rio

Atacante teve imagem usada sem autorização em propaganda de Douglas Ruas (PL); entenda o parecer favorável do Ministério Público Eleitoral no caso

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Maria Dulce Miranda
Maria Dulce Miranda
Repórter
Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022
29/09/2026 11:53 - atualizado em 29/09/2026 11:54

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Vini Jr. pode ter direito de resposta por uso de imagem em campanha ao governo do Rio
Vini Jr. e Virginia Fonseca, alvos de uso indevido de imagem em propaganda política que gerou controvérsia eleitoral crédito: Reprodução

O Ministério Público Eleitoral (MPE) defendeu, na segunda-feira (28/9), que o jogador Vinícius Júnior tenha direito de resposta pela inclusão não autorizada de sua imagem em uma propaganda de Douglas Ruas (PL), candidato ao governo do Rio de Janeiro.

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O atacante já havia conseguido uma liminar na Justiça Eleitoral para ordenar a retirada da peça publicitária. Além de Vini Jr., a propaganda também usava a imagem da influenciadora Virginia Fonseca. As informações são da coluna de Anselmo Góis, do jornal O Globo.

A peça publicitária comparava o namoro de Vini Jr. e Virginia Fonseca com a disputa eleitoral no Rio. "Todo mundo sabe que o Vini Jr. tá com a Virgínia. Na eleição do Rio, também é bom saber quem tá com quem", diz o locutor da propaganda.

A ideia era apresentar os apoios políticos dos dois principais candidatos: Eduardo Paes (PSD) associado ao presidente Lula (PT), com sinal negativo, e Douglas Ruas associado ao ex-presidente Jair Bolsonaro, com sinal positivo.

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Segundo a ação da defesa do atleta, uma fotografia do camisa 7 foi inserida no material da campanha sem autorização, exibido no horário eleitoral gratuito a partir de 13 de setembro. O conteúdo também circulou nas redes sociais do candidato.

Parecer do MPE

Para o MPE, a estrutura da propaganda poderia levar o eleitor a uma conclusão equivocada. O órgão argumenta que o vídeo induz o espectador a pensar que o jogador estaria no bloco de apoios políticos divulgados na sequência.

A defesa de Vini Jr. sustenta que a foto foi apresentada fora de seu contexto original, com a intenção de criar uma associação política. O jogador não declarou apoio a nenhum candidato nas Eleições de 2026.

A campanha de Douglas Ruas afirmou que determinou a retirada do material assim que soube da ação. A equipe alega que a peça não afirmava nem insinuava que o atleta e Virgínia Fonseca apoiavam o candidato.

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Apesar disso, Ruas pediu desculpas pela utilização das imagens. O Facebook já comunicou ao juiz responsável que o conteúdo foi removido da plataforma.

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O processo foi inicialmente apresentado à 238ª Zona Eleitoral, mas foi remetido ao Tribunal Regional Eleitoral do Rio de Janeiro (TRE-RJ), que tem a atribuição de analisar o caso. O mérito da ação ainda será julgado pela Justiça Eleitoral.

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