Novo visual de Vini Jr.: entenda como o queixo transforma o rosto

Formada pela UFMG, atua no jornalismo desde 2014 e tem experiência como editora e repórter. Trabalhou na Rádio UFMG e na Faculdade de Medicina da UFMG. Faz parte da editoria de Distribuição de Conteúdo / Redes Sociais do Estado de Minas desde 2022

A nova foto oficial de Vini Jr. divulgada pela CBF nessa sexta-feira (25/9) destacou os traços mais definidos do atacante e gerou comentários nas redes sociais. A transformação no rosto do jogador já havia sido notada meses atrás, após um procedimento estético.

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Em julho, Vini Jr. realizou um procedimento em Goiânia com foco no refinamento da projeção do queixo. O resultado voltou a ganhar visibilidade com a atualização do registro fotográfico do jogador na Seleção Brasileira.

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A importância do queixo

Segundo a médica especialista em estética Dra. Fernanda Nichelle, o queixo pode ter um impacto na aparência maior do que se imagina. “O mento participa diretamente da harmonia do terço inferior da face”, explica a profissional.

Ela detalha que, quando existe pouca projeção, pequenas correções podem deixar o contorno mais definido e melhorar a relação entre queixo, mandíbula, lábios e nariz.

A médica, no entanto, ressalta que uma fotografia não permite determinar se houve um novo procedimento. “Uma mudança visual pode ter várias razões. O ângulo da foto, a iluminação, a expressão, a barba e até alterações no peso interferem na percepção dos traços”, afirma.

Busca por equilíbrio

Na estética masculina, de acordo com Fernanda, a procura geralmente é por definição sem perder as características individuais. O objetivo é corrigir uma proporção e deixar o conjunto mais equilibrado, preservando a identidade do rosto.

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Entre os tratamentos para a região está o preenchimento com ácido hialurônico, mas a indicação depende da anatomia e de avaliação médica. “Não existe um procedimento de celebridade que possa simplesmente ser reproduzido em outro paciente. A técnica e a quantidade de produto precisam ser definidas individualmente”, finaliza.