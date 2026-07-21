Vini Jr. faz harmonização facial; web aponta semelhança com cantor

O jogador Vini Jr. realizou uma harmonização no queixo nessa segunda-feira (20/7), em Goiânia. O atleta esteve acompanhado da namorada, Virginia Fonseca, durante o procedimento estético.

A mudança no visual do atacante do Real Madrid foi feita de forma discreta, com o consultório fechado exclusivamente para recebê-lo. A informação, no entanto, circulou rapidamente nas redes sociais.

Danilo Nascimento, ex-namorado de Margareth Serrão, mãe de Virginia, foi o primeiro a mostrar o novo visual do jogador. O músico esteve na inauguração de uma academia da ex-enteada e aproveitou para tietar o atleta.

Ele compartilhou fotos e vídeos ao lado de Vini Jr., revelando o resultado da harmonização. Nas redes sociais, internautas comentaram a mudança.

Vini Jr. e o cantor Mumuzinho, figuras centrais da comparação online após a harmonização facial do jogador – Reprodução/redes sociais.Reprodução/redes sociais.

Como a harmonização facial de Vini Jr. repercutiu na web?

A harmonização facial de Vini Jr. gerou grande repercussão nas redes sociais, com muitos usuários elogiando o resultado e outros comparando a nova aparência do jogador com a do cantor Mumuzinho.

Em uma publicação que mostrava o antes e depois do jogador, muitos usuários elogiaram o resultado. Até que ficou bom, comentou um perfil. Gente, isso é IA, reagiu outro.

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Ainda no post, outros internautas compararam a aparência do atleta à do cantor Mumuzinho após a mudança. "A cara do Mumuzinho", "Tá igual ao Mumuzinho", foram alguns dos comentários que citaram o músico.