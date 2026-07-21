Virginia e Vini Jr. confirmam reconciliação e levam internet à loucura

Virginia Fonseca e Vini Jr. oficializaram a volta do namoro nessa segunda-feira (20/7). O jogador de futebol confirmou a reconciliação com um beijo público na influenciadora durante a inauguração do novo empreendimento da empresária.

Vini Jr participou da inauguração da academia de Virgínia Fonseca em Goiânia. pic.twitter.com/ON0vIs5Lkp — Central Reality (@centralreality) July 20, 2026

O casal havia terminado o relacionamento de aproximadamente seis meses antes da Copa do Mundo. Desde então, rumores de uma reaproximação cresceram com aparições discretas e uma viagem para a Itália.

Primeiros rumores e pedido de namoro

As especulações sobre o romance começaram entre setembro e outubro de 2025, quando Virginia viajou três vezes para Madri, na Espanha, logo após o fim de seu casamento com Zé Felipe. Internautas notaram que ela estava hospedada na mansão do jogador.

O início do relacionamento foi marcado por uma polêmica envolvendo supostos prints que indicavam que Vini mantinha um "relacionamento" simultâneo com a modelo Day Magalhães. Na época, a equipe de Virginia confirmou que eles não estavam mais juntos. Vini pediu desculpas nas redes sociais, afirmando que o sentimento foi verdadeiro.

Dias depois, Virginia deu uma nova chance ao atleta e, em 28 de outubro, ele fez o pedido oficial de namoro com rosas em formato de coração sobre a cama.

Crises e o término

Em novembro de 2025, boatos de término surgiram após Virginia brincar sobre ser "mãe solteira de três". A situação se intensificou quando Vini apagou uma foto com a namorada, após a repercussão de um vídeo dela com um personal trainer.

Novos rumores de crise surgiram em abril de 2026, quando a mãe de Virginia, Margareth Serrão, curtiu acidentalmente uma publicação sobre uma suposta traição do jogador. A teoria ganhou força quando a influenciadora apareceu com uma expressão abatida em seu aniversário de 27 anos, o que ela atribuiu ao cansaço.

Em maio, Virginia confirmou o fim do namoro. "Hoje, escolhemos respeitar um o caminho do outro. Torço muito pela felicidade e pelo sucesso do Vinícius", escreveu. O jogador também se manifestou: "Obrigado por tudo! Foi marcante cada momento".

Virginia Fonseca e Vini Jr. posam juntos em evento que marcou a oficialização da volta do namoro e a inauguração da academia da influenciadora Foto: Reprodução/Redes Sociais Foto: Reprodução/Redes Sociais

Reaproximação e volta oficial

Os sinais de uma volta começaram no Dia dos Namorados, quando Virginia recebeu 250 rosas vermelhas e Vini Jr. comentou a publicação com um coração. Durante a Copa do Mundo de 2026, o jogador dedicou um gol ao apontar para as arquibancadas, onde a empresária estava.

Após a eliminação do Brasil, eles foram vistos juntos nos Estados Unidos e depois viajaram para a Sardenha, na Itália. Uma foto de Virginia no colo de Vini Jr. em um iate viralizou, gerando debates pela presença dos filhos da influenciadora na viagem.

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O casal também foi flagrado em um show do cantor Bad Bunny em Milão. No último domingo, Vini comentou "Te amo" em um álbum de fotos de Virginia na Itália. A reconciliação foi selada nesta segunda, com a aparição pública e beijos na inauguração da academia de Virginia, em Goiânia. Internautas também repercutiram as pequenas mudanças no rosto do jogador.