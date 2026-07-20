Vini Jr. passa por procedimento estético na volta ao Brasil
Jogador do Real Madrid aproveitou tempo livre em Goiânia ao lado de Virginia para realizar harmonização de queixo sob sigilo, segundo portal LeoDias
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A empresária e influencer Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr. confirmaram oficialmente a reconciliação do relacionamento nesta segunda-feira (20/7), durante o evento de lançamento de uma academia de propriedade da influenciadora, em Goiânia (GO).
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Contudo, foi a mudança na aparência do atleta que gerou burburinho nas redes sociais.
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O craque do Real Madrid aproveitou sua passagem pelo Brasil para se submeter a um procedimento estético na capital goiana. O atacante realizou uma harmonização de queixo, técnica que visa projetar, definir e aprimorar o contorno facial.
O portal LeoDias informou que o atendimento ocorreu sob um rigoroso esquema de sigilo. A alteração na fisionomia de Vini Jr. já é perceptível nas fotos divulgadas.
O casal chegou a Goiânia no domingo (19/7), após uma viagem romântica à Itália, onde celebraram o aniversário do jogador da Seleção Brasileira.
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A expectativa é que Virginia e Vini Jr. permaneçam na cidade até o dia 24 de julho, data em que o atacante deverá retornar à Europa para se reapresentar ao Real Madrid.