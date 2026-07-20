Vini Jr. passa por procedimento estético na volta ao Brasil

A empresária e influencer Virginia Fonseca e o jogador de futebol Vini Jr. confirmaram oficialmente a reconciliação do relacionamento nesta segunda-feira (20/7), durante o evento de lançamento de uma academia de propriedade da influenciadora, em Goiânia (GO).

Contudo, foi a mudança na aparência do atleta que gerou burburinho nas redes sociais.

O craque do Real Madrid aproveitou sua passagem pelo Brasil para se submeter a um procedimento estético na capital goiana. O atacante realizou uma harmonização de queixo, técnica que visa projetar, definir e aprimorar o contorno facial.

O portal LeoDias informou que o atendimento ocorreu sob um rigoroso esquema de sigilo. A alteração na fisionomia de Vini Jr. já é perceptível nas fotos divulgadas.

Craque do Real Madrid realiza procedimento estético em Goiânia. Foto: Reprodução

O casal chegou a Goiânia no domingo (19/7), após uma viagem romântica à Itália, onde celebraram o aniversário do jogador da Seleção Brasileira.

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A expectativa é que Virginia e Vini Jr. permaneçam na cidade até o dia 24 de julho, data em que o atacante deverá retornar à Europa para se reapresentar ao Real Madrid.